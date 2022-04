Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Associated Press

Luttant avec les Rangers pour le sommet de leur section, les Hurricanes vont rejouer samedi, au New Jersey.

Pierre-Luc Dubois et Kyle Connor ont été les buteurs des visiteurs.

Teuvo Teravainen et Jaccob Slavin ont aussi déjoué Eric Comrie, tandis que le capitaine Jordan Staal a marqué dans un filet désert.

Jarvis a récolté son 15 e but en faisant dévier un tir de la ligne bleue de Brendan Smith.

Seth Jarvis a brisé l’égalité à 8 : 21 au troisième tiers et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Jets de Winnipeg 4-2, jeudi.

Les Sabres triomphent 5-2

Photo Bill Kostroun, Associated Press Owen Power (25) et Craig Anderson (41)

Owen Power a inscrit son premier but en carrière dans la LNH et les Sabres de Buffalo ont défait les Devils du New Jersey 5-2, jeudi soir.

Power, le premier choix au total lors du dernier repêchage, a trompé la vigilance du gardien Andrew Hammond grâce à un tir entre les jambières. Le défenseur format géant en était à un cinquième match dans la LNH.

Kyle Okposo et Alex Tuch ont enfilé l’aiguille en désavantage numérique dans un intervalle de 47 secondes au premier engagement. Rasmus Dahlin et Jeff Skinner ont aussi marqué pour les Sabres.

Le vétéran de 40 ans Craig Anderson a repoussé 31 rondelles dans la victoire des Sabres, qui sont une fois de plus en position d’obtenir un choix de repêchage dans le top-10.

À sa première partie en carrière dans la LNH, Nikita Okhotiuk a récolté un premier but dans le circuit Bettman. Jesper Boqvist a complété le pointage pour les Devils, qui sont eux aussi éliminés des séries depuis quelque temps déjà.

Hammond a stoppé 23 des 28 tirs dirigés vers lui pour la formation du New Jersey.

