Radko Gudas (7) et MacKenzie Weegar (52)

Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

La Presse

Les Red Wings écrasés par les Panthers 5-2 Aleksander Barkov a inscrit un 38e but et les Panthers de la Floride ont égalé un record d’équipe avec un 12e gain de suite, jeudi, l’emportant 5-2 contre les Red Wings de Detroit. Mason Marchment, Sam Reinhart, MacKenzie Weegar et Noel Acciari ont aussi marqué pour les Panthers, qui ont la meilleure fiche de la LNH. La Floride a aussi mérité 12 victoires de suite en 2015-16. Jonathan Huberdeau a fourni deux passes. Il mène la ligue avec 113 points, à égalité avec Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton. Sergei Bobrovsky a fait 28 arrêts, étant déjoué par Tyler Bertuzzi et Sam Gagner. Alex Nedeljkovic a stoppé 22 tirs. Les Panthers ont marqué trois fois en sept tirs au premier engagement. Le club va accueillir les Maple Leafs de Toronto samedi soir. Paul Gereffi, Associated Press

Stamkos devient le plus grand pointeur de l’histoire du Lightning Photo Chris O'Meara, Associated Press Steven Stamkos Steven Stamkos est devenu le meilleur pointeur de l’histoire du Lightning de Tampa Bay, qui a servi une dégelée de 8-1 aux Maple Leafs de Toronto, jeudi soir. Stamkos, le premier choix au total lors du repêchage de 2008, a décoché un tir sur réception précis pour obtenir un 954e point en carrière dans l’uniforme du Lightning. Il a devancé Martin St-Louis. Stamkos a ajouté deux mentions d’assistance pour récolter plus d’un point pour une quatrième partie de suite. Nikita Kucherov a amassé un 600e point dans la LNH lorsqu’il a préparé le but de Stamkos et il a ajouté son 20e filet de la campagne. Alex Killorn, Ondrej Palat et Ross Colton ont tous conclu l’affrontement avec trois points. Colton et Killorn ont fait bouger les cordages deux fois chacun tandis que Pat Maroon a enfilé l’aiguille à une reprise pour la troupe de Tampa Bay. Andrei Vasilevskiy a stoppé 35 tirs devant la cage du Lightning, signant ainsi une première victoire à ses sept derniers départs, soit depuis le 1er avril. Ilya Mikheyev a profité d’une supériorité numérique pour inscrire l’unique but des Maple Leafs. Erik Kallgren a repoussé 28 rondelles. Erik Erlendsson, Associated Press

Seth Jarvis brise l’égalité pour donner la victoire aux Hurricanes Photo Karl B DeBlaker, Associated Press Seth Jarvis (24) festoie après avoir brisé l’égalité en troisième période. Seth Jarvis a brisé l’égalité à 8 : 21 au troisième tiers et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Jets de Winnipeg 4-2, jeudi. Jarvis a récolté son 15e but en faisant dévier un tir de la ligne bleue de Brendan Smith. Teuvo Teravainen et Jaccob Slavin ont aussi déjoué Eric Comrie, tandis que le capitaine Jordan Staal a marqué dans un filet désert. Antti Raanta a fait 20 arrêts pour la Caroline, qui a mené 46-22 pour les tirs. Les Jets menaient 2-0 au premier entracte, avant de se diriger vers une quatrième défaite de suite. Pierre-Luc Dubois et Kyle Connor ont été les buteurs des visiteurs. Les Jets vont conclure la saison avec quatre matchs à domicile. Luttant avec les Rangers pour le sommet de leur section, les Hurricanes vont rejouer samedi, au New Jersey. Associated Press

Les Sabres triomphent 5-2 Photo Bill Kostroun, Associated Press Owen Power (25) et Craig Anderson (41) Owen Power a inscrit son premier but en carrière dans la LNH et les Sabres de Buffalo ont défait les Devils du New Jersey 5-2, jeudi soir. Power, le premier choix au total lors du dernier repêchage, a trompé la vigilance du gardien Andrew Hammond grâce à un tir entre les jambières. Le défenseur format géant en était à un cinquième match dans la LNH. Kyle Okposo et Alex Tuch ont enfilé l’aiguille en désavantage numérique dans un intervalle de 47 secondes au premier engagement. Rasmus Dahlin et Jeff Skinner ont aussi marqué pour les Sabres. Le vétéran de 40 ans Craig Anderson a repoussé 31 rondelles dans la victoire des Sabres, qui sont une fois de plus en position d’obtenir un choix de repêchage dans le top-10. À sa première partie en carrière dans la LNH, Nikita Okhotiuk a récolté un premier but dans le circuit Bettman. Jesper Boqvist a complété le pointage pour les Devils, qui sont eux aussi éliminés des séries depuis quelque temps déjà. Hammond a stoppé 23 des 28 tirs dirigés vers lui pour la formation du New Jersey. Associated Press

Tour du chapeau d’Andrew Copp dans une victoire des Rangers Photo Frank Franklin II, Associated Press Artemi Panarin et Andrew Copp Andrew Copp a réussi un tour du chapeau en première période et les Rangers de New York ont battu les Islanders de New York 6-3, jeudi soir. Copp a ouvert le pointage dès la quatrième minute de jeu, récoltant son 200e point en carrière dans la LNH. Il a inscrit son deuxième but du match, à 7 : 48, avant de compléter son tour du chapeau naturel, alors qu’il restait 1 : 47 à écouler. Ryan Strome a obtenu un but et une assistance, Chris Kreider a marqué son 51e filet de la campagne et Ryan Reaves a complété le pointage pour les Rangers. Artemi Panarin a amassé quatre mentions d’aide pour porter son total à 74, ce qui constitue un record des Rangers pour un attaquant. Il a abaissé la marque de Wayne Gretzky, établie en 1996-97. Les Rangers, qui ont remporté leurs quatre dernières sorties, sont restés à égalité avec les Hurricanes de la Caroline au sommet de la section Métropolitaine. Alexandar Georgiev a repoussé 26 rondelles. Brock Nelson a fait bouger les cordages à deux occasions pour les Islanders, qui montrent une fiche de 3-5-1 à leurs neuf derniers matchs. Josh Bailey a récolté un but et une aide. Semyon Varlamov a conclu l’affrontement avec 17 arrêts pour les Islanders. Vin A. Cherwoo, Associated Press

Les Penguins blanchissent les Bruins 4-0 Photo Charles LeClaire, USA TODAY Sports Casey DeSmith (1) et Sidney Crosby (87) Casey DeSmith a réalisé 52 arrêts, un sommet en carrière, et les Penguins de Pittsburgh ont blanchi les Bruins de Boston 4-0, jeudi soir. DeSmith a signé un troisième jeu blanc cette saison et un neuvième en carrière. Il devrait être le gardien numéro un des Penguins en séries, en l’absence de Tristan Jarry. Jake Guentzel a contribué offensivement en inscrivant un tour du chapeau pour les Penguins, qui ont pris deux points d’avance sur les Capitals de Washington au troisième rang de la section Métropolitaine. Guentzel a atteint le plateau des 40 buts pour une deuxième fois en carrière et pour une première fois depuis 2018-19. Jason Zucker a marqué l’autre filet de la troupe de Pittsburgh. Les Penguins, les Bruins et les Capitals ont déjà leur billet pour les séries éliminatoires, mais ils se battent pour leur classement dans l’Association Est. Les Penguins et les Bruins ont tous deux 99 points. Jeremy Swayman a stoppé 28 rondelles pour les Bostonnais, qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin. Dan Scifo, Associated Press