En pleine course aux séries éliminatoires, le Rocket de Laval n’espérait certainement pas perdre son meilleur pointeur avec seulement cinq matchs à disputer cette saison.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Mais puisque c’est pour une bonne cause, personne n’allait maugréer. Le Canadien a annoncé, mercredi matin, qu’il avait rappelé Rafaël Harvey-Pinard de son club-école.

Cette annonce tombe sous le sens pour le CH, alors que Paul Byron, blessé, n’a pas pu terminer le match de mardi, que Joel Armia a dû s’absenter pour des raisons familiales et que Michael Pezzetta doit encore purger un match de suspension. En ajoutant Jake Evans (malade) à cette liste, il ne restait plus que 11 attaquants disponibles à Montréal. On peut donc s’attendre à ce qu’Harvey-Pinard soit en uniforme jeudi contre les Flyers de Philadelphie.

« Il a travaillé vraiment fort, il mérite tout ce qui lui arrive », a dit Jean-Sébastien Dea, son joueur de centre avec le Rocket, mercredi matin.

Après un début de saison plutôt timide (5 points en 17 matchs), Harvey-Pinard a passé la seconde vitesse. Ainsi, depuis le 1er décembre, il produit à raison d’un point par rencontre ou presque – 46 en 47. Sa récente séquence de 12 points en 8 joutes n’a laissé aucun doute à la direction au moment de rappeler un attaquant, et ce, même si le moment est loin d’être optimal pour le Rocket.

« La Ligue américaine, on est là pour développer les jeunes de la LNH, a rappelé l’entraîneur-chef Jean-François Houle. Quand je l’ai appelé [mardi soir] pour lui annoncer la nouvelle, j’étais vraiment content pour lui. Il va falloir que quelqu’un prenne la relève pour les prochains matchs. »

Il s’agit du deuxième rappel cette saison pour le patineur de 23 ans. Il a passé jours avec le grand club à la fin du mois de décembre et disputé trois matchs, marquant un but. Il dispute actuellement la deuxième campagne de sa carrière professionnelle.

Malgré son gabarit menu (5 pi 9 po et 182 livres), Rafaël Harvey-Pinard a forgé sa réputation par son travail acharné. Il a plusieurs fois raconté que son idole de jeunesse était Brendan Gallagher.

À Laval, il s’est établi comme un contributeur offensif efficace, mais s’est également affairé à soigner son jeu défensif. Son différentiel de +28 le place au quatrième rang de la Ligue américaine.

« C’est bien beau d’amasser des points, mais il faut bien jouer sur 200 pieds, a insisté Jean-François Houle. Il joue tellement bien défensivement qu’il ne se met jamais dans le trouble. »

Le jeune homme avait connu un bon camp d’entraînement avec le Canadien, l’automne dernier, et avait ainsi attiré l’attention, a encore dit Houle. Bien qu’aucun plan de développement n’ait encore été établi dans son cas avec la nouvelle direction du CH, il estime que Harvey-Pinard, à ce stade de sa carrière, devait prioritairement disputer beaucoup de matchs et obtenir de grandes responsabilités dans la Ligue américaine avant de passer à l’étape suivante. Et c’est ce qui est arrivé, alors qu’il évolue désormais en avantage numérique et en désavantage numérique.

Son entraîneur ne serait d’ailleurs pas surpris de le voir décrocher un poste dans la LNH au terme du prochain camp.