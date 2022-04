Comme Daniel Thibault le hurlait avec TSPC, Kent Hughes veut sans doute connaître la suite. Il la connaîtra le 10 mai prochain.

Guillaume Lefrançois La Presse

C’est en effet ce jour-là qu’aura lieu la loterie du repêchage de la Ligue nationale. C’est donc là qu’il saura si l’année de souffrance du Canadien lui vaudra le tout premier choix de l’encan 2022.

La LNH a annoncé mercredi les détails sur la prochaine séance de sélection.

La loterie aura lieu le 10 mai prochain, au New Jersey. Les principaux règlements sont les suivants.

L’équipe qui terminera au 32 e rang du classement général aura 18,5 % des chances de remporter le 1 er choix. L’an dernier, l’équipe de dernière place avait 16,6 % des chances ;

rang du classement général aura 18,5 % des chances de remporter le 1 choix. L’an dernier, l’équipe de dernière place avait 16,6 % des chances ; L’équipe qui terminera au 31 e rang du classement général (la position actuelle du Canadien) aura 13,5 % des chances ;

rang du classement général (la position actuelle du Canadien) aura 13,5 % des chances ; Dorénavant, aucune équipe ne peut grimper de plus de 10 rangs si elle gagne la loterie. C’est donc dire que seules les 11 pires équipes au classement peuvent remporter le premier choix. Auparavant, toute équipe exclue des séries avait une chance de repêcher au 1er rang.

Le Tricolore occupe actuellement le 31e rang au classement général et ses chances de grimper sont de plus en plus minces. Les Montréalais sont en effet à cinq points (avant les matchs de mercredi) du Kraken de Seattle et du 30e rang, avec cinq matchs à disputer. Le Kraken, lui, doit encore disputer sept matchs.

Les Coyotes de l’Arizona ferment la marche au 32e rang. Avec 49 points, ils ont deux points de retard sur le CH, et ont six matchs à disputer.

Cela dit, la loterie fait son travail et les équipes de dernière place n’ont pas systématiquement repêché au 1er rang. Les Rangers en 2020 et les Devils en 2019 ont court-circuité le classement pour obtenir le 1er choix, réclamant respectivement Alexis Lafrenière et Jack Hughes. En 2017, la loterie a permis à ces mêmes Devils de bondir du 5e au 1er rang et de repêcher l’Helvète Nico Hischier.

En 2018 et en 2021, par contre, les Sabres ont maintenu leur position et obtenu le 1er choix. Ça leur a valu, dans l’ordre, les défenseurs Rasmus Dahlin et Owen Power.

Les Rangers avaient aussi joué de chance en 2019, passant du 6e au 2e rang, pour repêcher Kaapo Kakko. Jeff Gorton, DG des Rangers à l’époque, est aujourd’hui vice-président des opérations hockey du Canadien.

Le CH a gagné à la loterie une seule fois. C’était en 2018, et le gain a été modeste. L’équipe est en effet passée du 4e au 3e rang et a repêché Jesperi Kotkaniemi, une sélection qui n’a fait absolument aucun remous.

Au classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH, le centre Shane Wright était répertorié meilleur espoir nord-américain. L’Ontarien totalise 94 points en 63 matchs avec les Frontenacs de Kingston.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Shane Wright

Les attaquants Logan Cooley (programme national de développement des États-Unis) et Matt Savoie (Ice de Winnipeg) arrivent aux 2e et 3e rangs en Amérique du Nord.

Chez les espoirs évoluant en Europe, Joakim Kemell trônait au 1er rang, avec 15 buts et 8 passes pour 23 points en 39 matchs avec le JyP de Jyväskylä, en première division finlandaise. Il devançait un autre attaquant du circuit finlandais, Juraj Slafkovský, auteur de 10 points en 31 rencontres.

La Centrale de recrutement publiera son classement de fin de saison le 5 mai.

Le repêchage aura lieu au Centre Bell les 7 et 8 juillet.