Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Oilers ont le dessus 5-2 contre les Stars

Connor McDavid a récolté un but et deux aides et les Oilers d’Edmonton ont porté à cinq leur séquence de victoires en défaisant les Stars de Dallas 5-2, mercredi.

Evander Kane, Derek Ryan, Zach Hyman et Jesse Puljujarvi ont aussi fait mouche pour les Oilers (45-26-6), qui ont un dossier de 11-0-1 à leurs 12 dernières rencontres à domicile.

Mike Smith, qui tentait de signer un troisième jeu blanc consécutif, a stoppé 34 tirs.

Jason Robertson et Roope Hintz ont sonné la charge pour les Stars (43-29-5), qui ont perdu trois de leurs quatre dernières parties.

Scott Wedgewood a bloqué 45 des 49 tirs en direction de la cage des Stars.

La Presse Canadienne