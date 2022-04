Pour la première présence de leur histoire en séries éliminatoires de la Ligue ECHL, les Lions de Trois-Rivières (34-29-6) auront droit à tout un affrontement face aux Growlers de Terre-Neuve (41-20-5). Les félins de la Mauricie savent que la mission ne sera pas facile, mais ils croient en leurs chances de la réussir.

MATTHEW VACHON Le Nouvelliste

« C’est une équipe qui a joué et gagné ensemble. Nous n’allons pas à Terre-Neuve comme touristes. Nous avons déjà une rivalité contre eux. Les gars ne les aiment pas et eux non plus. Ça va être une très bonne série. Je peux assurer que nous serons prêts », a estimé l’entraîneur-chef Éric Bélanger.