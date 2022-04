(Montréal) Le Canadien a retrouvé son gardien étoile, mais son offensive est maintenant portée disparue.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Kevin Fiala a amassé un but et une aide, Cam Talbot a repoussé 26 tirs et le Wild du Minnesota a défait le Canadien de Montréal 2-0, mardi soir au Centre Bell.

Carey Price en était à un deuxième départ cette saison et le Tricolore a été chaque fois blanchi.

« C’est certain que ce serait agréable de marquer des buts pour Carey et ce n’est pas que nous n’essayons pas ou que l’effort n’est pas là », a insisté l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis.

Le Canadien a manqué de cohésion en début de match, mais s’en est bien sorti par la suite. Il a toutefois été incapable de tromper la vigilance de Talbot.

« Je trouve que nous avons prouvé que nous pouvons jouer avec pas mal tout le monde quand nous jouons notre jeu, a souligné St-Louis. Mais ça prend tout le monde dans l’autobus. S’il manque du monde dans le bus, c’est difficile. Mais ce soir, tout le monde était là.

« Les premières minutes ont été difficiles, mais nous nous sommes replacés et nous avons joué un très bon match. C’est dommage qu’il y ait eu un but refusé. Nous avons simplement été incapables de marquer. »

La troupe de St-Louis a encaissé un sixième revers de suite. Le Canadien (20-46-11) a été blanchi pour une septième fois cette saison.

Price a réalisé 28 arrêts.

Matt Boldy a également touché la cible pour le Wild (48-21-7), qui a remporté cinq de ses six derniers matchs.

Les attaquants Paul Byron, Laurent Dauphin et Mathieu Perreault et le défenseur Jordan Harris avaient été insérés dans la formation en relève à Michael Pezzetta (suspension), Jake Evans (virus), Joel Armia (raisons familiales) et Corey Schueneman.

La soirée de travail de Byron n’a duré que 4 : 41. Il n’est pas revenu sur le banc après le premier entracte et l’équipe a indiqué qu’il avait subi une blessure au haut du corps.

St-Louis a indiqué que Byron était ennuyé par cette blessure depuis déjà quelques semaines. Il était cependant trop tôt pour dire si le rapide ailier allait devoir mettre une croix sur le reste de la campagne.

« Il se bat tous les jours pour jouer. Il veut être avec l’équipe. […] Il est un joueur combatif et un bon joueur et c’est difficile de ne pas pouvoir compter sur lui à 100 % », a dit St-Louis au sujet de Byron.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand les Flyers de Philadelphie seront les visiteurs au Centre Bell.

Incapable d’acheter un but

Le Tricolore a eu toutes les misères du monde à sortir de son territoire en début de rencontre, mais les choses se sont placées par la suite.

Il a fallu que le Wild se retrouve en avantage numérique pour qu’il ouvre le pointage, à 6 : 57 du premier vingt. Fiala a profité d’une belle passe de Mats Zuccarello pour déjouer Price grâce à un tir sur réception.

Le Canadien est venu près de répliquer lorsqu’il a lui aussi déployé son attaque massive. Josh Anderson a toutefois été incapable de tirer dans un filet ouvert à la suite d’une passe transversale de Nick Suzuki.

Le Tricolore l’a échappé belle lors d’un autre avantage numérique, alors que c’est plutôt le Wild qui a cogné deux fois à la porte, sans toutefois marquer.

Tyler Pitlick a menacé tard en première période pour le Canadien, également en infériorité numérique. Il s’est échappé, mais a vu Talbot réussir l’arrêt avec sa mitaine.

Le jeu a été moins animé en deuxième période. Rem Pitlick s’est buté à son tour à Talbot lors d’une échappée.

Le Canadien a aussi vu un but de Tyler Pitlick être annulé lors d’une contestation de l’entraîneur. Les responsables vidéo ont jugé que Dauphin avait bousculé Frédérick Gaudreau dans Talbot, l’empêchant de pouvoir faire l’arrêt.

Le Wild a doublé son avance après 2 : 29 de jeu en troisième période. Boldy s’y est pris à deux reprises pour battre Price.

Le Canadien a repris vie au terme d’une belle présence de Perreault, Dauphin et Brendan Gallagher.

Suzuki a pu foncer au filet avec un peu plus de 11 minutes à faire à la rencontre. Talbot a toutefois réussi l’arrêt avec le bout du patin gauche.

Les derniers efforts du Canadien ont été minés par une punition contre Harris pour avoir dégagé la rondelle dans les gradins, puis une autre contre Jeff Petry pour avoir fait trébucher.

Échos de vestiaire

Tyler Pitlick a affirmé que le Canadien était encouragé par certaines de ses récentes performances, même si les défaites continuaient à s’accumuler.

« C’est difficile de perdre, mais nous avons joué de bons matchs, de bonnes périodes. Nous tentons de garder le moral. Nous avons disputé un bon match aujourd’hui. La rondelle n’est pas allée en notre faveur, mais nous nous sommes bien battus contre une des bonnes équipes de la ligue. Nous espérons gagner en confiance grâce à cette performance et renverser la vapeur au cours des prochains matchs. »

Cole Caufield a admis qu’il aimerait bien voir l’équipe appuyer un peu mieux Carey Price.

« Nous avons joué du bon hockey lors de ses deux départs. C’est dommage que nous n’ayons pas marqué pour lui, mais nous devons construire sur ces performances. Nous jouons bien devant lui, mais nous devons trouver une façon de marquer des buts. »

Carey Price était content de noter une progression dans son jeu à son deuxième départ.

« C’était moins émotif que le premier départ et j’étais plus à l’aise, en général. C’est moins chaotique devant moi. Après une longue absence, ce n’est pas facile de bien lire le jeu, mais je sens déjà que les choses ralentissent devant moi. »