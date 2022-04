Il y a quelque chose de fascinant dans la tête des athlètes de haut niveau. Quand Wayne Gretzky a annoncé sa retraite, il disait ressentir « de la fatigue physique et mentale » comme il n’en avait jamais ressenti auparavant. Ça ne l’avait pas empêché de mener les Rangers à sa dernière saison avec 62 points, et ce, même s’il avait raté 12 matchs !

Guillaume Lefrançois La Presse

Martin St-Louis lui-même a accroché ses patins après une saison fort respectable de 52 points en 74 matchs. Comment s’y prenait-il pour évaluer la pertinence de poursuivre sa carrière ou d’arrêter ?

« Es-tu prêt à travailler pour répondre à tes propres attentes ? C’est pour ça que ça devient dur en vieillissant. Tu dois travailler fort, sinon tu vas te retrouver derrière les autres », a-t-il expliqué après l’entraînement de lundi.

Ce qui nous mène à Carey Price. Pas pour comparer sa carrière à celles des deux légendes ci-haut, mais parce que le processus est similaire.

Price et Samuel Montembeault travaillaient sur leur moitié de patinoire avec Éric Raymond, entraîneur des gardiens. L’exercice est tout simple ; Raymond tire d’un côté ou de l’autre, le gardien fait l’arrêt en se donnant une poussée vers la rondelle. La fluidité des mouvements de Price était un spectacle en soi. « Le gardien le plus smooth de la ligue », a lancé un collègue sur la passerelle.

Pour un type qui n’a joué qu’un match depuis juillet dernier, il ne paraissait quand même pas trop mal.

« On n’était pas certain si Carey allait revenir au jeu cette saison, a rappelé Nick Suzuki. Même que je ne le savais pas jusqu’à la semaine dernière. Mais dès qu’il s’installe devant le filet, il joue assurément à un niveau acceptable ! »

En parlant d’un « niveau acceptable », Suzuki reprenait l’expression utilisée par Price lui-même. Le gardien a employé ces mots après son premier match de la saison, vendredi, et l’a fait de nouveau devant les micros, lundi. Price se faisait demander combien d’années il croyait avoir dans le corps. Et il appert que comme St-Louis et Gretzky, il a ses propres barèmes, qui diffèrent de ceux que l’on peut imaginer de l’extérieur.

« Je veux terminer ma carrière en jouant à un niveau acceptable. Je ne sais pas c’est combien de temps. Mais au bout du compte, je veux prendre ma retraite en ayant bien joué, et sans avoir été un fardeau. »

Un phénomène rare

Le problème, il est là. Price arrive à un âge où bien des gardiens deviennent justement ça, un fardeau.

Il aura 35 ans l’été prochain. Le milieu de la trentaine, ça impose certains défis. Price évoque par exemple un désir d’alléger la charge que ses genoux doivent soutenir. De 216 lb, il aimerait passer à 210 lb, et connaissant son sérieux, on le devine plus déterminé que le commun des mortels qui émet un tel souhait entre deux crèmes de menthe le 31 au soir.

Price n’a d’autre choix que de prendre un soin jaloux de son corps, car les gardiens de 35 ans et plus ne courent pas les rues. Cette saison, il n’y en a que trois qui ont disputé la majorité des matchs de leur équipe : Jonathan Quick à Los Angeles, Cam Talbot au Minnesota et Marc-André Fleury à Chicago (échangé au Minnesota depuis).

Heureux hasard, Talbot et Fleury seront en ville mardi, avec la visite du Wild au Centre Bell.

« Flower est comme le lapin Energizer, il n’arrête jamais, a lancé Price. C’est un vrai pro et il a le type de corps qui lui permet de continuer. »

Fleury a d’ailleurs remporté le trophée Vézina pas plus tard que l’an dernier, à 36 ans. Lui n’est pas un fardeau, même s’il n’a pas offert son meilleur hockey en séries contre le Canadien.

À l’inverse, les performances de Price ont diminué d’année en année, un fait que ses séries magiques de 2021 ont fait oublier. De ,918 en 2018-2019, son efficacité est passée à ,909 la saison suivante, puis à ,901 l’an passé.

Un goût amer

Price arrive donc à une période de sa carrière où il doit essentiellement se battre contre le temps. Des années à s’agenouiller en style papillon et à recevoir de la visite de Chris Kreider et de Kyle Palmieri l’ont hypothéqué. Une nouvelle opération l’été dernier l’a rappelé, suivie d’une longue rééducation, interrompue par une démarche pour régler des problèmes de consommation.

Le désir, lui, semble bel et bien intact. On revoit un Price souriant et jasant comme on l’a rarement vu ces dernières années devant les caméras. Ce qu’il apprécie le plus depuis son retour au jeu ? « Un bon repas et une sieste d’avant-match, répond-il, sourire en coin. La routine de la préparation, s’asseoir à son casier, passer du temps avec les gars, la petite nervosité d’avant-match. Ce sont des sensations que la plupart des athlètes apprécient et dont ils s’ennuient à la retraite. »

C’est sans oublier cette éternelle quête d’une Coupe Stanley, quête qu’il est passé à trois victoires de réussir l’été dernier.

« Une équipe qui atteint ce point peut prendre des années à s’en remettre, à moins que t’aies la chance d’y retourner immédiatement, avance-t-il. Je n’ai pas eu cette chance pendant 14 ans, on est passés si proche, et on se retrouve ensuite si loin… Je suis encore en train de le digérer. Ça donne l’impression d’une occasion perdue. »

Il reste six matchs à la saison, et si Price se sent bien, on comprend qu’il en jouera la majorité. Ces six duels seront d’autant plus importants que Price a laissé entendre que sa présence au Championnat du monde, en mai, était « improbable ».

Ses conclusions de ces six matchs seront cruciales pour l’avenir du Canadien. Martin St-Louis en est d’ailleurs à constater l’ascendant qu’exerce le numéro 31 au sein du groupe.

« C’est sa présence, son calme, comment il se comporte, a décrit l’entraîneur-chef par intérim. C’est un leader à sa façon et ça déteint sur les gars. J’ai bien aimé notre match contre les Islanders. Est-ce que Carey avait un impact là-dessus ? Je pense que oui. »