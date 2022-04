L’attaquant du Canadien de Montréal Michael Pezzetta connaît finalement sa sanction : il devra purger deux matchs de suspension.

La Presse Canadienne

Pezzetta s’est mis dans l’eau chaude, samedi, après avoir asséné un coup de tête à l’attaquant des Capitals T. J. Oshie, avec un peu plus de quatre minutes à écouler au match. Le no 55 du CH a écopé d’une pénalité mineure sur la séquence. Il n’avait jamais été suspendu ni mis à l’amende dans le circuit Bettman auparavant.

C’est à la suite d’une audience téléphonique avec le Département de la sécurité des joueurs de la LNH que Pezzetta a écopé de cette suspension. L’attaquant a tout de même pu patiner avec ses coéquipiers lundi matin.

Pezzetta a marqué cinq buts et amassé trois mentions d’assistance en 47 rencontres cette saison avec le Tricolore, en plus de 74 minutes de pénalité — un sommet d’équipe — et d’afficher un différentiel de moins-8.