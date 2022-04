Tom Wilson n’est pas le plus apprécié des partisans. Ses décisions sur la patinoire ont souvent été contestées. Mais chez les Capitals de Washington, son apport est précieux.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’attaquant de 6 pi 4 po, choix de premier tour des Capitals en 2012, connaît la meilleure saison offensive de sa carrière avec 52 points en 70 matchs, au quatrième rang des marqueurs de l’équipe. Il comptabilise aussi 214 mises en échec, ce qui le place au 13e rang des attaquants du circuit à ce chapitre.

Au cours des dernières années, Wilson a provoqué l’ire des partisans de plusieurs formations pour certains gestes qu’il a commis. Il a écopé d’un grand total de cinq suspensions et trois amendes en neuf saisons. Mais il se fait plus discret cette année. Du moins, en termes de controverses. Parce que sa contribution offensive, elle, est évidente.

Dans un point de presse d’avant-match, samedi matin au Centre Bell, l’entraîneur-chef des Capitals Peter Laviolette a été interrogé sur les joueurs-clés au sein de sa formation. Il s’est lancé dans une énumération.

« Évidemment, [Alex] Ovechkin a une bonne saison, a-t-il commencé. [Evgeny] Kuztnetsov est en route vers sa meilleure saison en carrière. Le noyau de notre défensive est vraiment solide. »

« Un gars comme Tom Wilson fait en sorte que tout le monde soit prêt à compétitionner, juste de la façon dont il joue le jeu », a-t-il ajouté.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Tom Wilson (43) joue sur le troisième trio des Capitals en compagnie de Lars Eller (20) et Anthony Mantha (39).

Quelques minutes plus tard, l’attaquant Lars Eller, qui pilote le troisième trio composé de Wilson et Anthony Mantha, ne s’est pas fait prier pour lancer des fleurs à son coéquipier.

« Tom est un des gars les plus vocaux, mais je pense que ce qui fait la différence, ce qui amène l’équipe dans le match, c’est son physique sur la glace, a-t-il évoqué. Il termine ses mises en échec. Ç’a un impact sur l’autre équipe. Quand tu es sur la glace avec lui, ça crée de l’espace et un peu d’hésitation des joueurs de l’autre équipe quand ils ont la rondelle parce qu’ils se disent : Tom va me mettre en échec, je dois me débarrasser de cette rondelle. »

Quand tu es sur la patinoire avec lui, tu le ressens encore plus, tout cet espace qu’il crée pour ses coéquipiers. Ce n’est pas les mises en échec en soi qui ont un impact, mais ce qui arrive après. Il est extrêmement important pour nous. Lars Eller, au sujet de Tom Wilson

Les Capitals ont remporté quatre victoires et inscrit 26 buts à leurs cinq derniers matchs. Ils se sont toutefois inclinés par la marque élevée de 7 à 3 face aux Maple Leafs de Toronto, jeudi.

« Personne n’aime être humilié et c’est comme ça que tout le monde s’est senti après ce match où nous n’étions pas vraiment là, a soutenu Eller. Nous étions lents, sur nos pieds et dans nos têtes. J’aime à penser que nous répondrons avec un effort et une exécution différents ce soir. C’est ce que nous avons fait par le passé. Je pense que ce sera une équipe complètement différente que celle qu’on a vue à Toronto. »

La rencontre débutera à 19 h au Centre Bell.