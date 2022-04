« C’était un joueur légendaire. […] Je vais voir mon grand-père [André Pronovost, ancien joueur du CH, NDLR] aujourd’hui et on va sûrement s’en parler. Il a sûrement une ou deux bonnes histoires à son sujet à me raconter. »

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Anthony Mantha se préparait à prendre la direction du Centre Bell pour l’entraînement optionnel des Capitals, vendredi matin, quand il a appris le décès de Mike Bossy sur Instagram. Trop jeune pour l’avoir vu à l’œuvre sur la patinoire, le Longueuillois avait néanmoins de bons mots à l’endroit de celui qui demeure l’un des meilleurs marqueurs de l’histoire de la LNH.

« Il a eu une belle carrière avec les Islanders. C’est une carrière de rêve. […] Une saison de 50 buts, ça n’arrive plus beaucoup ces jours-ci, mais c’est incroyable. »

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Anthony Mantha

Ça n’arrive en effet plus souvent, Mais Mantha côtoie au quotidien un des rares à le réaliser encore à ce jour : Alex Ovechkin. Le Russe de 36 ans est présentement à quatre buts d’égaliser le record pour le plus grand nombre de saisons (9) de 50 buts dans l’histoire du circuit, détenu par Wayne Gretzky et… Mike Bossy.

C’est assez incroyable. On dirait qu’à chaque fois qu’il score ou qu’il a un point, c’est un nouveau record ou il dépasse quelqu’un dans la liste des meilleurs joueurs de tous les temps. Anthony Mantha, à propos d’Alex Ovechkin

« Après [les matchs], il essaie de ramasser le plus de rondelles et de bâtons. Il retourne à la maison avec trois rondelles ou deux bâtons », a-t-il raconté en riant.

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin

Ovechkin, dont les convictions politiques ont beaucoup fait jaser dans les derniers mois alors que l’invasion russe se poursuit en Ukraine, compte 776 buts en 1269 matchs en carrière. Il se place au troisième rang des meilleurs buteurs de tous les temps derrière Gordie Howe (801) et Wayne Gretzky (894). De l’avis de Mantha, le record de Gretzky est à la portée de son coéquipier.

« Il essaie de prendre soin de son corps le plus possible, a-t-il dit. L’âge est contre lui un peu en ce moment. Tout le monde disait que cette saison serait plus difficile pour lui, mais il a commencé la saison en lion. Ovechkin, c’est Ovechkin et d’après moi il va le dépasser. »

Dans une entrevue avec le journaliste des Capitals, vendredi matin, Alex Ovechkin a vanté les exploits de Mike Bossy.

« Je l’ai rencontré quelques fois. Il était toujours souriant, était toujours de bonne humeur, a-t-il C’est un triste jour pour le monde du hockey. C’était une légende et une personne extraordinaire. C’était un des plus grands marqueurs. Je ne souhaite que du bon à sa famille. »

Un retour rapide

Anthony Mantha a subi une importante blessure à l’épaule lors d’un match contre les Panthers de la Floride, le 4 novembre. Deux jours plus tard, il passait sous le bistouri. Les médecins prévoyaient un arrêt de quatre à six mois. L’attaquant de 27 ans n’aura finalement pris que quatre mois avant de revenir au jeu, le 3 mars.

« C’est la plus grosse blessure que j’ai eue dans ma carrière, a-t-il mentionné. Juste d’avoir la même routine à chaque jour à l’aréna pour aller chercher un degré de plus pour récupérer ma mobilité complète dans l’épaule, c’était dur. Tu ne vois pas les progrès arriver aussi vite que tu le penserais. »

« Ma mentalité, c’était de revenir après quatre mois, de faire le plus que je pouvais pour y arriver et d’avoir une vingtaine de matchs avant les séries pour essayer d’aller rechercher ma game et aider l’équipe à gagner », a-t-il ajouté.

Au moment de sa blessure, Mantha présentait une fiche de 6 points en 10 matchs. Depuis son retour, sa production offensive s’élève à 11 points en 19 matchs. Il évolue sur le troisième trio aux côtés de Lars Eller et Tom Wilson.

« Nous devons garder les choses simples, a-t-il expliqué. On envoie la rondelle en fond de zone et nous sommes rapides et imposants. On va récupérer la rondelle et la conserver en zone offensive. »

Anthony Mantha et les Capitals affronteront le Canadien samedi soir, au Centre Bell.