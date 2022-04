Mercredi soir, après le match à Columbus, Brendan Gallagher a obtenu l’information la plus importante de toute la saison : Carey Price, enfin, allait être prêt.

Richard Labbé La Presse

C’est Price lui-même qui a confirmé cette nouvelle tant attendue au petit attaquant, qui l’a confirmée à son tour au terme de l’entraînement du matin, vendredi à Brossard.

Alors on peut maintenant l’écrire : Carey Price sera de retour. Ce moment magique aura lieu vendredi soir au Centre Bell, lors de la visite des Islanders de New York.

« Ce fut une très longue route pour lui, a expliqué Gallagher. C’est bien de le voir ici, ça va être excitant de le revoir devant son filet pour un match. Il a travaillé tellement fort pour effectuer ce retour. On doit offrir un bon effort devant lui.

« Je pense que ce retour signifie beaucoup pour lui… il a été dominant dans cette ligue, et pour lui, de devoir rester à l’écart comme ça, ce n’est pas facile. En tant que joueur, tu veux faire partie du groupe, sinon tu sens que tu rates quelque chose, et ça te manque. Alors ça signifie beaucoup, parce que j’ai vu les reculs qu’il a dû encaisser dans le chemin du retour, et il n’a jamais abandonné afin de revenir au jeu. »

Nous sommes chanceux de le revoir. Brendan Gallagher

Ce sera évidemment le premier match de Price cette saison, lui dont la dernière présence devant le filet montréalais remonte déjà au dernier match de la grande finale contre Tampa Bay, présenté le 7 juillet.

Depuis, le gardien vedette a été opéré au genou, et la route du retour a été très longue en effet.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price à l’entraînement, le 1er décembre

« Quand tu vois tout le travail qu’il a effectué pour revenir… Le succès d’un joueur est souvent jugé sur ce qu’il fait sur la glace mais il y a plein des choses qui doivent arriver avant ça, a noté l’entraîneur Martin St-Louis. Ce travail, ce sont les moments les plus importants pour un athlète avant de pouvoir avoir du succès sur la glace. Ce que Carey a dû vivre, le travail qu’il a dû effectuer, c’est le fun de voir qu’il peut enfin jouer. Ça va donner un remontant à l’équipe et j’ai hâte de voir ça.

« Il veut se prouver à lui-même que malgré la blessure, il peut rebondir. Son été va être différent s’il peut se prouver ça à lui-même, alors c’est un plus pour tout le monde. Il travaille très fort. J’ai cette affiche dans ma maison qui dit que les champions se forment lorsque personne ne regarde… il a travaillé toute l’année pour arriver à ce moment. »

Ce retour de Carey Price arrive avec la visite des Islanders de New York, l’ancien club du légendaire Mike Bossy, dont on apprenait le décès en début de journée.

« Ce sera une soirée sous le coup de l’émotion, a ajouté Martin St-Louis. J’étais un peu jeune quand Mike est arrivé dans la LNH, mais j’ai une idée de l’impact qu’il a eu. À Laval, quand j’étais enfant, c’est lui qui donnait les trophées aux jeunes à la fin de la saison. J’ai encore des photos avec lui… c’est une journée difficile pour le monde du hockey et pour la famille Bossy. »

Notons par ailleurs que Mike Pezzetta et Corey Schueneman vont revenir dans la formation montréalaise vendredi soir. Tyler Pitlick et Jordan Harris seront laissés de côté.