Mélodie Daoust et Hanna Bunton au service des jeunes hockeyeuses

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Mélodie Daoust et Hanna Bunton unissent leurs forces au service des jeunes hockeyeuses. Les deux athlètes codirigeront le nouveau programme de hockey féminin de type prep school qui verra le jour au collège Bourget l’année prochaine.

Elles en ont d’abord fait l’annonce sur leurs réseaux sociaux lundi, puis dans une conférence de presse mercredi. La nouvelle a beaucoup fait jaser, surtout parce qu’il s’agit d’un autre pas vers l’avant pour le développement du hockey féminin. L’établissement scolaire situé à Rigaud, à une heure de Montréal, est le deuxième au Québec, après le collège Stanstead, à mettre sur pied un tel programme.

Offert en anglais et en français, le programme comptera une équipe compétitive composée de hockeyeuses de 4e, 5e et « 6e » secondaire (grade 12). Quant aux joueuses de 1re, 2e et 3e secondaire, elles pourront intégrer la structure de développement.

Les athlètes qui feront partie de l’équipe prendront part à des entraînements sur glace quatre fois par semaine. Elles bénéficieront d’un encadrement technique, tactique, physique et psychologique.

« Tout ça, en même temps qu’étudier, lance Daoust. Ça va être fait à l’intérieur du temps de classe. »

Ça me rappelle beaucoup mon temps à l’Université McGill. C’est vraiment une école : ta priorité, ce sont tes études, en même temps que ton hockey. Il y a du développement, des gens qui sont là pour t’encadrer. Mélodie Daoust

Notons que les athlètes de n’importe où au Québec ou en Ontario seront les bienvenues ; il leur sera possible d’habiter dans des résidences à raison de cinq ou sept jours sur sept.

Nouvelle mission

Mélodie Daoust et Hanna Bunton, qui forment un couple dans la vie, parlent de leur nouveau projet avec fierté.

« Je suis tellement emballée par cette occasion de faire ça avec Mélo », affirme Bunton, qui évoluait cette saison pour l’équipe de Calgary au sein de l’Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA).

« Notre passion est la même et nous sommes d’accord sur ce qui est important pour nous dans un programme de hockey, pour ces filles et pour la prochaine génération de joueuses de hockey, continue-t-elle. C’est assez spécial de pouvoir le faire ensemble. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Hanna Bunton et Mélodie Daoust, qui forment un couple dans la vie, parlent de leur nouveau projet avec fierté.

Ce ne sera pas une première expérience derrière le banc pour Daoust. La triple médaillée olympique a été entraîneuse adjointe avec les Carabins de l’Université de Montréal au cours des dernières années.

« Ça m’a permis de grandir et de prendre de l’expérience en tant que coach, soutient-elle. De donner une option de plus à des jeunes hockeyeuses et de pouvoir les encadrer à longueur d’année, pas seulement dans un camp d’été, c’est quelque chose qui m’intéressait vraiment. »

Daoust, 30 ans, a fait son hockey collégial et universitaire au Québec. Bunton, 26 ans, a grandi en Ontario et a évolué au sein du circuit universitaire américain. Fortes de leur expérience respective, elles pourront éclairer les jeunes – et leurs parents – sur les options qui se présentent à elles à la fin de leur parcours au secondaire.

Je crois que les filles vont vraiment bénéficier d’avoir les deux côtés de la médaille. Elles vont prendre la bonne décision pour elles. Mélodie Daoust

« Notre but est de les aider de la façon dont elles auront besoin de nous, renchérit Bunton. Si leur objectif est de jouer NCAA, collégial ou universitaire, nous voulons assurément les aider à y arriver de toutes les façons que nous pouvons. »

Les résidantes de Saint-Zotique, dont la saison de hockey est terminée, ignorent ce qui adviendra de leur carrière de hockeyeuses. Comme il y a beaucoup d’incertitude quant à la prochaine saison de la PWHPA, elles ont décidé de sauter à pieds joints dans cette aventure avec le collège Bourget.

« Quand on saura ce qui se passe avec la ligue, on prendra une décision, dit Daoust. Mais pour le moment, on met toute notre énergie là-dedans. Pour ma part, c’est sûr que la passion du hockey est encore là. Je vais essayer de faire concorder les deux, mais on va voir dans l’avenir. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mélodie Daoust et Hanna Bunton

Camp de recrutement

Le premier camp de recrutement du prep school féminin du collège Bourget doit avoir lieu les 6, 7 et 8 mai prochain. Les entraîneuses ne sont pas inquiètes d’avoir suffisamment d’athlètes pour mettre sur pied une équipe complète dès septembre.

« Nous voulons des joueuses qui veulent s’améliorer, non seulement sur la glace, mais aussi hors glace, en tant qu’individus », fait valoir Hanna Bunton.

« Ces joueuses sont tellement dans un âge critique, tu peux avoir un gros impact sur elles. Mélo et moi, nous pensons que c’est vraiment important de les aider à devenir de bonnes personnes et de bonnes coéquipières. »

Des discussions doivent encore avoir lieu pour déterminer qui l’équipe affrontera. Deux options sont possibles : se mesurer à d’autres prep schools ou prendre part à des vitrines (showcases) canadiennes ou américaines ainsi qu’à des matchs hors concours compétitifs.