Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Le meneur au chapitre des buts dans la LNH, Auston Matthews, a vu sa séquence de 16 matchs avec au moins un point prendre fin, à l’instar de son comparse Mitch Marner et sa série de 13 rencontres.

Timothy Liljegren et Alexander Kerfoot ont sonné la charge pour les Leafs (47-20-6). Morgan Rielly a récolté deux mentions d’assistance, portant son total à 53 cette saison, un sommet en carrière pour le défenseur. Erik Kallgren a stoppé 23 tirs.

Kyle Okposo, Jeff Skinner, Rasmus Dahlin et Rasmus Asplund, dans un filet désert, ont également fait mouche pour les Sabres (27-37-11). Alex Tuch et Victor Olofsson ont chacun récolté deux aides.

Tage Thompson a marqué le but victorieux et a récolté une aide lors de la victoire des Sabres de Buffalo 5-2 aux dépens des Maple Leafs de Toronto, mardi.

Associated Press

Carter Hart a quitté après 20 minutes, blessé au bas du corps. Il a cédé trois fois en 10 tirs. Martin Jones a été battu six fois en 27 tirs.

T. J. Oshie, Martin Fehervary, Conor Sheary, Matthew Irwin, Garnet Hathaway et Johan Larsson ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Alexander Ovechkin a inscrit un 46 e but, mardi, aidant les Capitals de Washington à battre les Flyers de Philadelphie au compte de 9-2.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

Les Blues ont le dessus 4-2 sur les Bruins

PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS Jeremy Swayman (1) et Ivan Barbashev (49)

Vladimir Tarasenko a fait scintiller la lumière rouge deux fois et les Blues de St. Louis sont venus de l’arrière pour prendre la mesure des Bruins de Boston 4-2, mardi.

Torey Krug et David Perron ont chacun terminé avec un but et une aide pour les Blues (43-20-10), qui ont signé une sixième victoire consécutive.

Ville Husso a repoussé 39 tirs et est sorti gagnant d’un cinquième départ de suite. Robert Thomas a obtenu sa 48 e mention d’assistance de la saison, prolongeant sa séquence de matchs avec un point à 10.

Les Bruins (45-23-5) ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Patrice Bergeron et Marc McLaughlin ont fait vibrer les cordages pour les Bruins.

Jeremy Swayman a réalisé 26 arrêts.

Les Bruins se sont bien défendus malgré l’absence de rouages importants dans la formation. Parmi ceux-ci, se retrouvaient notamment l’ailier droit David Pastrnak (blessure non dévoilée) et les défenseurs Matt Grzelcyk (haut du corps) et Hampus Lindholm (bas du corps).

Les Bruins ont ajouté le nom du défenseur Brandon Carlo à la liste des éclopés, alors qu’il a quitté la rencontre après seulement quatre minutes et 48 secondes de jeu.

Associated Press