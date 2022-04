Jake Allen s’est blessé à l’aine samedi dernier contre les Maple Leafs de Toronto et en conséquence, il ne reviendra pas au jeu d’ici la fin de la saison.

Au final, le match de samedi soir à Toronto aura été le dernier de Jake Allen cette saison.

Richard Labbé La Presse

Le Canadien a confirmé mardi matin que le gardien ne jouera plus cette saison. C’est une blessure à l’aine, subie lors de ce match face aux Maple Leafs de Toronto, qui va le forcer à un rôle de spectateur pour le reste de la présente campagne.

« J’ai jasé vite comme ça avec lui, a répondu l’entraîneur Martin St-Louis après l’entraînement de mardi matin à Brossard. C’est dommage qu’il soit blessé et que sa saison soit terminée. Il nous a gardés dans le match souvent cette saison, et il nous a permis de gagner des matchs aussi. J’ai eu la chance de voir ce qu’il peut faire, et il a été impressionnant. »

Jake Allen n’était pas le seul dans le département des mauvaises nouvelles en ce mardi matin. Un autre joueur, Justin Barron, devra lui aussi s’absenter pour le reste de la saison. Dans le cas du défenseur, c’est une blessure à la cheville qui va le forcer à prendre cette pause bien involontaire. Allen et Barron devraient toutefois être en pleine forme au moment du camp d’entraînement, en septembre.

En ce qui concerne l’attaquant Emil Heineman, il est à l’écart du jeu en raison d’une blessure, et aucune date de retour n’est connue dans son cas. Heineman, acquis des Flames de Calgary dans le cadre de l’échange de Tyler Toffoli, n’a toujours pas joué de match avec le Canadien.

Notons que Nick Suzuki et Paul Byron n’ont pas pris part à l’entraînement de mardi, et que Josh Anderson a dû quitter la glace avant tout le monde. Les trois joueurs seront du voyage en direction de Columbus — le Canadien va y affronter les Blue Jackets mercredi soir—, mais Martin St-Louis n’a pu confirmer leur présence en vue de cette rencontre.

Ce que l’on sait, toutefois, c’est que Carey Price sera du voyage, mais ne jouera pas mercredi soir. Le célèbre gardien poursuit (encore) son programme de remise en forme.