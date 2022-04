(New York) Le centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a été nommé la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey après une récolte de sept buts et quatre aides en quatre rencontres.

La Presse Canadienne

Le patineur de 24 ans a notamment établi une nouvelle marque d’équipe en portant son total à 56 buts en marquant deux fois dans un gain de 4-3 en prolongation contre les Stars de Dallas, jeudi, lui permettant de devancer Rick Vaive, qui détenait l’ancienne marque de 54 depuis 40 ans.

Les performances de Matthews, qui compte maintenant 58 buts en 67 matchs, un sommet dans la LNH, ont aidé les Leafs à se qualifier pour les séries pour une sixième année consécutive.

Le défenseur des Capitals de Washington John Carlson, auteur de trois buts et cinq aides en trois rencontres, ainsi que l’ailier gauche des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau, avec trois buts et quatre aides en trois matchs, ont été nommés deuxième et troisième étoiles.