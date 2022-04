Le Canadien a rappelé Cayden Primeau du Rocket de Laval, dimanche matin.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Cette nouvelle fait suite à la blessure qu’a subie Jake Allen, samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto. Le gardien a quitté la rencontre après avoir accordé un but en première période, et l’équipe a plus tard annoncé qu’il s’était blessé au « bas du corps ».

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Jake Allen a été blessé en première période, samedi soir.

Alors que le Canadien n’a plus que 10 matchs à disputer, il n’est pas impossible que la saison d’Allen soit terminée. Le portier de 31 ans, que deux blessures ont déjà forcé à rater plusieurs semaines d’activités depuis le début de la campagne, a confié au réseau Sportsnet traverser une « saison infernale ». Aucun détail additionnel sur son état n’a filtré.

En son absence, c’est logiquement Samuel Montembeault qui prendrait la relève, à moins que Carey Price ne soit prêt à renouer avec l’action, lui qui n’a toujours pas joué cette saison en raison d’une longue rééducation rendue nécessaire par une opération au genou. Alors que les indices pointent vers un retour imminent de Price, possiblement au cours de la prochaine semaine, le rappel de Primeau peut signifier que le vétéran a encore besoin de temps. On peut aussi simplement vouloir se donner un filet de sécurité, alors que le CH joue dès lundi à domicile contre les Jets de Winnipeg.

Après avoir connu des moments très difficiles avec le Canadien plus tôt cette saison, Primeau a retrouvé ses repères dans la Ligue américaine. Depuis son retour à Laval à la mi-février, il montre une fiche de 7 victoires contre 4 revers et 2 défaites en prolongation ou en tirs de barrage.