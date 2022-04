(Toronto) Si rien ne change dans les prochaines heures, Jeff Petry devrait effectuer un retour samedi soir à Toronto.

Richard Labbé La Presse

Le vétéran défenseur du Canadien, qui n’a pas joué depuis le 24 mars, devrait être en mesure d’affronter les Maple Leafs samedi soir. À l’entraînement du Canadien, samedi matin à Toronto, les défenseurs Corey Schueneman et Kale Clague ont tous deux effectué du temps supplémentaire, ce qui ouvre la porte à un retour pour Petry.

Le jeune Jordan Harris sera lui aussi de retour dans la formation après avoir été laissé de côté lors du match précédent.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jordan Harris

Petry, évidemment, n’était pas en voie d’intégrer la discussion au sujet des candidats au trophée Norris cette saison, mais Martin St-Louis souhaite tout de même le voir finir le calendrier en beauté.

« Ça fait sept matchs qu’il n’a pas joué, a répondu l’entraîneur du Canadien samedi matin à l’aréna Scotiabank. Le but, c’est qu’il se remette dans le bain et qu’il soit en mesure de bien finir la saison. »

En attaque, le seul changement du Canadien vise Michael Pezzetta, de retour après une absence de six matchs. Il prendra la place de Jesse Ylonen.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Michael Pezzetta

Pour Pezzettta, qui a grandi à 20 minutes d’ici « sans compter les bouchons de circulation », ce match devant parents et amis était fortement attendu.

« Quand le Canadien m’a rappelé, la première chose que j’ai faite, ce fut de vérifier la date du prochain match du club à Toronto, et c’était le 9 avril, a-t-il répondu. Alors le fait d’avoir cette occasion, ça me rend très heureux et enthousiaste. »

Sans compter que les prochains matchs pour Pezzetta seront une forme d’audition, lui qui est sans contrat en vue de la prochaine saison.

« J’ai besoin de montrer ce que je peux faire, a-t-il ajouté. Même avant la blessure, je n’ai jamais cru que mon poste était garanti avec l’équipe. J’ai toujours compris que j’allais avoir à travailler pour conserver ma place. »

50 en 50 pour Matthews ?

Vous aurez compris que le Canadien devra avoir Auston Matthews à l’œil. Le joueur vedette des Maple Leafs a 56 buts au compteur cette saison, dont 49 buts marqués à ses 49 derniers matchs.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Auston Matthews a déjà inscrit 56 buts cette saison.

« On pouvait voir ça venir de loin, a répondu Cole Caufield à ce sujet. C’est un joueur qui lance de partout, qui obtient toujours de très bonnes chances de compter à chaque match. Réussir 50 buts en 50 matchs, c’est assez spécial et il est un joueur spécial aussi. C’est un gars que j’admire et peut-être qu’un jour, je vais être capable de m’approcher de ce genre de chiffres ! »

Dans le camp des Leafs, on ne ménageait pas les hommages à l’endroit de Matthews en ce samedi matin frisquet.

« C’est incroyable de marquer à ce rythme dans le hockey moderne, a expliqué Jason Spezza. Je ne peux pas mettre ça en perspective… C’est un leader incroyable. Ce qu’il est en train de réussir est spécial, il y a très peu de gars qui ont atteint ces chiffres lors des deux dernières décennies dans la LNH. »

Ajoutons que Jake Allen sera devant le filet du Canadien.