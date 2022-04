(Newark, New Jersey) Jordan Harris sera laissé de côté pour le duel de jeudi entre le Canadien et les Devils. C’est ce qu’a annoncé Martin St-Louis en fin d’après-midi.

Guillaume Lefrançois La Presse

St-Louis a assuré que Harris était en santé et que la décision de le laisser de côté était purement sportive. « On a neuf ou dix défenseurs, a rappelé St-Louis, désireux de maintenir une certaine rotation.

« Chris Wideman n’est pas sorti parce qu’il jouait mal, et Jordan non plus. Il faut que tout le monde joue. Maintenant qu’il a joué deux matchs, il peut regarder et voir des situations dans lesquelles il a été, et comment il peut les gérer. Tu peux apprendre beaucoup en regardant. J’espère qu’il prendra cette tâche au sérieux, car ça va bien le préparer pour le prochain match. »

En l’absence de Harris et de Justin Barron (blessé), Chris Wideman et Kale Clague reviendront dans la formation.

À l’avant, l’absence de Paul Byron, lui aussi blessé, permettra à Tyler Pitlick de réintégrer la formation.

Jake Allen défendra le filet des Montréalais.