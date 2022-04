(Newark, New Jersey) Tout est parti d’une question bien innocente de Jonathan Bernier, du Journal de Montréal. A.J. Greer rencontrait les médias après l’entraînement matinal des Devils, en vue du match contre le Canadien.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’attaquant, rappelé mercredi d’Utica, était déjà particulièrement généreux dans ses réponses. C’est là que le collègue a simplement demandé à Greer si sa famille était toujours dans la région de Joliette.

Greer énumère ses proches, à Oka, Repentigny, Joliette. Puis, il part.

« Ma mère travaille à Ciment St-Laurent, à Joliette. Ils sont en lock-out en ce moment. C’est une situation très difficile pour moi et ma famille », commence-t-il, la voix nouée par l’émotion.

« Ma mère travaille tellement fort. Elle est là depuis qu’elle a 18 ans. Elle pourrait tout lâcher, parce qu’elle est proche de la retraite. Mais elle travaille et elle se force à aller dans les meetings, elle travaille pour le syndicat et elle pousse pour les autres employés.

« Beaucoup de personnes auraient lâché. Ça démontre du caractère, du respect. C’est une situation très difficile et j’espère que ça va se résoudre bientôt. Ça fait deux ans qu’ils font du piquetage en avant et la compagnie ne veut rien savoir. C’est difficile financièrement pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des enfants, qui reçoivent une centaine de piastres par semaine. J’espère que ça va se résoudre rapidement. Moi, je joue au hockey professionnel, j’ai une très bonne vie et ça m’écœure que des gens vivent des situations comme ça. »

Greer a terminé son envolée par un « Je t’aime, maman » bien senti.

Un parallèle avec Dauphin

Plusieurs attaquants des Devils sont tombés au combat dernièrement, ce qui a mené au rappel de Greer. Après Jack Hughes et Nate Bastian dimanche, c’était au tour de Jimmy Vesey au dernier match. Avec 50 points en 50 matchs avec les Devils d’Utica, Greer s’est placé en situation favorable pour un rappel.

À 25 ans, il espère maintenant saisir sa chance pour réaliser son rêve de s’établir dans la LNH, rêve qui semblait à portée de main quand l’Avalanche du Colorado l’a repêché au 39e rang en 2015. Sauf que son parcours a été complexe depuis : admis à Boston University, il a quitté l’établissement au milieu de sa deuxième saison pour se joindre aux Huskies de Rouyn-Noranda. Depuis son arrivée chez les pros, il a joué 43 matchs dans la LNH, et 275 dans la Ligue américaine.

Greer a dit s’inspirer notamment de Laurent Dauphin, son bon ami, avec qui il pourrait renouer jeudi soir sur la patinoire du Prudential Center. Au-delà de leur rang de repêchage (Dauphin a été réclamé au 39e rang en 2013), les deux joueurs ont en commun d’avoir bûché longtemps dans la Ligue américaine. Dauphin a été récompensé pour sa persévérance cette saison en jouant 34 matchs avec le CH, son plus haut total en une saison dans la LNH.

« Laurent est un excellent joueur, un de mes bons chums. On a joué midget AAA ensemble, on était dans la même association dans le pee-wee et le bantam. J’ai beaucoup de respect pour lui, il travaille tellement fort, il a eu des hauts et des bas et il n’a jamais lâché. Ça m’inspire, c’est sûr. Et il joue pour Montréal, c’est un rêve pour lui.

« C’est inspirant pour moi et ça donne espoir à tout le monde. Un gars comme ça, qui n’a jamais arrêté de travailler, qui a fait quelques organisations, qui arrive à Montréal et qui a une saison comme celle-là… Je suis content pour lui. »