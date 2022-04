Championnat mondial de hockey junior 2023

Québec ferait désormais équipe avec Trois-Rivières

Les Sénateurs d’Ottawa et Québec ne joueraient plus dans la même équipe pour l’organisation du Championnat mondial de hockey junior de 2023. Pendant que le club de la LNH s’est rapproché d’un autre groupe basé dans la capitale fédérale, les villes de Québec et Trois-Rivières uniraient leurs forces pour obtenir les droits de l’événement.