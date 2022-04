Les Sénateurs d’Ottawa et Québec ne joueraient plus dans la même équipe pour l’organisation du Championnat mondial de hockey junior de 2023. Pendant que le club de la LNH s’est rapproché d’un autre groupe basé dans la capitale fédérale, les villes de Québec et Trois-Rivières uniraient leurs forces pour obtenir les droits de l’événement.

CARL TARDIF Le Soleil

Tout cela a été ébruité par le journaliste Bruce Garrioch, du Ottawa Sun, mercredi matin. Il semble que la direction des Sénateurs, maintenant privée de son propriétaire à la suite du décès d’Eugene Melnyk, ait été refroidie dans son association avec Québecor par le projet de présenter cinq matchs des Sénateurs à Québec, la saison prochaine. Une idée à oublier, dit-on.