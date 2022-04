(New York) Les centres Connor McDavid et Aleksander Barkov, des Oilers d’Edmonton et des Panthers de la Floride, ainsi que le gardien des Islanders de New York Semyon Varlamov ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

McDavid a terminé à égalité en tête des pointeurs de la ligue avec huit points, dont cinq buts, en quatre rencontres, ce qui lui a permis de franchir le cap des 100 points pour la cinquième fois en sept saisons dans le circuit Bettman.

En amassant deux points (1-1) contre les Coyotes de l’Arizona le 28 mars, il est devenu le sixième joueur de l’histoire de la LNH à réussir cinq saisons de 100 points avant son 26e anniversaire.

Détenteur du trophée Art-Ross, McDavid est au cœur d’une série de 13 matchs avec au moins un point, au cours de laquelle il a marqué 11 buts et ajouté 15 aides. Il mène la ligue avec 105 points (40-65) en 69 matchs.

Barkov a terminé la semaine avec la même production que McDavid (5-3-8), inscrivant deux points dans chacune des quatre rencontres disputées par les Panthers, qui ont obtenu leur qualification en vue des prochaines séries pour la troisième année consécutive, une première dans l’histoire du club.

Finalement, Varlamov a stoppé 99 des 104 tirs auxquels il a fait face pour signer une semaine parfaite de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d’efficacité de ,952. Il a réussi le 36e jeu blanc de sa carrière et son deuxième cette saison dans une performance de 27 arrêts contre les Rangers de New York, vendredi dernier.