Le Canadien a annoncé lundi la mise sous contrat de l’attaquant Emil Heineman pour trois saisons.

LA PRESSE

L’entente couvre les saisons 2022-2023 à 2024-2025.

Le patineur de 20 ans rejoindra le Rocket de Laval dans les prochains jours, en vertu d’un essai professionnel.

Heineman touchera 750 000 $ dans la LNH en 2022-2023 et 832 500 $ en 2023-2024 et 2024-2025. Des bonus à la signature de 92 500 $ pour chaque année font aussi partis de l’entente. Son salaire sera de 80 000 $ par saison dans la Ligue américaine.

Heineman, un ailier de 6’01’’ et 185 lb, a marqué 11 buts et ajouté cinq aides, pour un total de 16 points en 38 matchs avec le Leksands IF dans la SHL cette saison.

Le natif de Leksands, en Suède, en est à sa troisième saison sur le circuit suédois, lui qui totalise 31 points (18 buts, 13 aides) en 92 rencontres depuis 2019.

Heineman a été sélectionné au deuxième tour (43e au total) par les Panthers de la Floride au repêchage de 2020. Il a été acquis par le Canadien des Flames de Calgary dans la transaction qui a envoyé Tyler Toffoli en Alberta.

Heineman signera dans les prochains jours un essai professionnel afin de rejoindre le Rocket de Laval pour la fin de la saison 2021-2022.