(Ottawa) Mathieu Joseph a préparé les trois buts de Josh Norris qui ont permis aux Sénateurs d’Ottawa de vaincre les Red Wings de Detroit 5-2, dimanche.

C’est le premier tour du chapeau de la carrière de Norris et sa 30e réussite de la campagne.

Vendredi soir, Joseph s’était illustré avec une performance de trois buts et une aide dans une autre victoire des Sénateurs de 5-2 contre les Red Wings. Depuis son acquisition du Lightning de Tampa Bay, le Chamblyen a récolté trois buts et cinq mentions d’assistance en six parties.

Artem Zub et Nikita Zaitsev, qui a aussi récolté une aide, ont également fait mouche pour les Sénateurs.

Nick Holden et Brady Tkachuk ont obtenu deux mentions d’aides dans la victoire. Anton Forsberg a stoppé 30 tirs.

Son vis-à-vis, Thomas Greiss, a repoussé 31 des 34 tirs dirigés vers le filet des Red Wings et a signé un quatrième revers consécutif.

Michael Rasmussen et Dylan Larkin ont fait vibrer les cordages pour les Red Wings. Filip Hronek s’est fait complice des deux buts de la formation du Michigan.

La Presse Canadienne