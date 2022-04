Jonathan Huberdeau a établi un nouveau record d’équipe avec 97 points et les Panthers de la Floride ont confirmé leur qualification pour les séries éliminatoires en battant les Sabres de Buffalo 5-3, dimanche.

Huberdeau a marqué son 24e but de la saison, prolongeant ainsi à huit sa séquence de matchs avec au moins un point. Ce but a également porté son total pour la saison à 97 points, un de plus que l’ancien record d’équipe détenu depuis 2019 par son coéquipier Aleksander Barkov.

Anthony Duclair a inscrit deux buts pour les Panthers (48-15-6) qui ont aussi établi un nouveau record d’équipe pour les victoires. Ils ont gagné sept de leurs huit dernières parties.

MacKenzie Weegar a ajouté un but et une aide dans la victoire. Anton Lundell a aussi touché la cible alors que Spencer Knight a repoussé 26 lancers. Barkov et Claude Giroux ont contribué avec deux mentions d’assistance chacun.

Dans le camp des Sabres, Jeff Skinner a obtenu un but et une aide. Cette défaite pousse les Sabres un peu plus près d’une 11e exclusion consécutive des séries éliminatoires, un record. Tage Thompson et Kyle Okposo ont aussi marqué. Dustin Tokarski a stoppé 35 tirs.

Avec une autre défaite ou une victoire des Capitals de Washington, les Sabres seront officiellement éliminés.

Dimanche, les Sabres se sont approchés à 4-3 grâce à des buts en avantage numérique de Skinner et de Thompson dans un intervalle de 1 : 54 en troisième période.

Weegar a toutefois mis fin aux espoirs des locaux en marquant à son tour en avantage numérique avec 1 : 35 à faire au match.

Jonah Bronstein, Associated Press