Non, Martin St-Louis n’a pas chaussé les patins, samedi soir à Tampa, pas plus qu’il n’a enfilé les gants et le casque, mais cette victoire en fut une à sa façon.

Richard Labbé La Presse

Parce que ce fut une victoire de ténacité et d’intensité et de décisions audacieuses, autant de petits détails qui résument l’arrivée de Martin St-Louis derrière le banc du Canadien.

Un exemple au hasard : en prolongation, en situation de trois contre trois, il n’a pas hésité à envoyer sur la glace le jeune Jordan Harris, qui disputait son premier match dans la LNH. En pleine patinoire des champions, en plus.

Fallait le faire.

« Mais ce ne sera jamais à propos de moi, a corrigé le coach montréalais en fin de soirée. C’est à propos de l’équipe, à propos du Canadien. Ce que j’ai aimé, c’est l’engagement de la part de nos gars. On a été très bons à cinq contre cinq, on a fait attention aux détails. On a effectué un pas dans la bonne direction. »

C’est bien ce que l’on voit avec cette équipe : des pas, aussi petits soient-ils, dans la bonne direction. Ainsi, après avoir eu bien du mal à suivre en Floride mardi soir et en Caroline jeudi soir, le Canadien s’est présenté à Tampa sans jamais baisser la tête. Le Lightning a eu des avances de 2-0 et de 3-1 dans ce match.

PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Martin St-Louis derrière le banc du Canadien

Pour la plupart des équipes, et surtout avec une défense aussi verte, il aurait presque été normal de baisser les bras et de vouloir rentrer à la maison le plus vite possible.

Mais pas pour cette équipe.

« On a disputé cinq matchs en huit jours, et on a réussi à aller chercher cinq points lors de cette série, a ajouté St-Louis. Si tu m’avais dit ça avant le début du voyage, c’est sûr qu’on l’aurait pris ! »

Et maintenant, si vous le voulez bien, parlons un peu du jeune Harris. C’était son premier match dans la LNH, alors il faudrait éviter de tirer de grandes conclusions, mais on va le faire quand même.

Premier constat : ce gars-là est le prototype du défenseur moderne pour le hockey d’aujourd’hui. Bonne lecture du jeu, bon patineur, capable de relancer l’attaque, il y a vraiment beaucoup à aimer dans le jeu de ce gars, qui est en plus très allumé. Vous avez vu ce sourire, au fait ?

Deuxième constat, et cela est assez important : la pression n’a pas l’air d’être un problème pour lui. En deuxième, Alex Killorn lui a fait un coup à la limite de la mesquinerie en lui arrachant son casque devant le filet. Harris, pas trop au courant des règles, a voulu continuer de jouer sans casque, ce qui lui a valu une pénalité… et a mené à un but du Lightning en avantage numérique.

Pour un jeune, encore plus pour un jeune qui commence, c’est le genre de dénouement qui peut mener à une soudaine perte de confiance.

Mais non, pas pour lui. Son jeu n’en a jamais été affecté.

« J’ai adoré son match, a affirmé Martin St-Louis. Jordan patine aisément, il est engagé, il a disputé de très bonnes minutes [15 min 55 s en tout]. Il a joué à trois contre trois à l’université, je le savais capable, il connaît les détails, l’importance de la possession de la rondelle. C’est sûr que la LNH, c’est un autre niveau, mais il l’avait mérité avec son jeu à cinq contre cinq, il avait l’air confortable. Alors je n’ai pas eu peur de l’envoyer sur la glace à trois contre trois. »

Tout cela est assez impressionnant, on va se le dire, et ça donne le goût de croire que le Canadien vient peut-être de dénicher un joueur de premier plan à la ligne bleue. Peut-être.

« Je pense avoir assez bien caché ma nervosité, a dit Harris en riant après la rencontre. J’étais un peu nerveux, mais j’y suis allé, j’ai touché à la rondelle et puis il y a eu l’adrénaline. Tout le monde a aidé au maximum sur le banc, tout le monde m’a parlé et ça a beaucoup aidé. »

En fin de compte, ce fut une victoire de 5-4 en tirs de barrage face au Lightning, samedi soir à Tampa, sur un superbe but de Suzuki. Mais ce n’est pas ce qu’il faut retenir. Ce qu’il faut retenir, c’est que malgré les défaites, malgré les soirées où c’est plus difficile et compliqué, il y a tout de même des soirées comme ça, où l’on réalise qu’il n’y a pas que du gris dans le ciel de cette équipe.

PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Nick Suzuki (14) a marqué en tirs de barrage pour donner la victoire au Canadien.

Dans le détail

Poehling de retour

Ryan Poehling était de retour dans la formation du Canadien, samedi soir à Tampa. L’attaquant, qui n’avait pas joué depuis le 13 mars, a pris la place de quatrième centre, sur un trio complété par Jesse Ylonen et Tyler Pitlick. Il a fini sa soirée avec une aide sur le but égalisateur du Canadien en début de troisième période, celui de Jesse Ylonen. En fin de compte, Poehling a récolté un tir au but en 9 min 6 s de temps de jeu. Rappelons que c’est Laurent Dauphin qui avait été mis de côté pour lui faire une place dans la formation face au Lightning.

De l’obstruction contre un gardien, est-ce que ça existe ?

On ne sait trop, et on ne sait pas non plus si quelqu’un serait capable de nous expliquer très clairement ce règlement pas très clair. Ainsi, durant la deuxième période, le Lightning a marqué un but lorsque Anthony Cirelli est entré en contact avec le gardien Jake Allen. Sur le jeu, on a cru voir le bâton de Cirelli toucher la jambière d’Allen. Le Canadien a cru voir la même chose, puisque Martin St-Louis a exigé la reprise vidéo. Mais le but a tout de même été accordé. « La rondelle allait en direction du filet, a expliqué Martin St-Louis au terme de la rencontre. Ils ont jugé que c’était un but, et je n’étais pas trop d’accord avec cette décision. Mais ça ne donne rien d’argumenter, je n’ai jamais vu un arbitre changer une décision. »

Rem Pitlick sur le premier trio

C’est connu, Martin St-Louis aime surprendre, et il a surpris samedi soir à Tampa en envoyant Rem Pitlick sur le premier trio, en compagnie de Cole Caufield et de Nick Suzuki. Pitlick a fini sa soirée avec une aide sur le premier but du Canadien, celui de Caufield lors de la deuxième période. « J’ai beaucoup aimé voir de quoi ce trio-là a eu l’air lors de ce match, a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien au terme de la soirée. J’ai aimé un peu de tout dans leur cas. Ils ont été calmes sur la glace, il y a un bon tireur en Cole et aussi, ces trois-là sont des joueurs intelligents ensemble. Je dirais qu’ils ont été excellents. »

Ils ont dit

C’est toute la formation qui a bien joué, les 20 gars ont disputé un bon match, surtout les plus jeunes. C’était bon de voir Jordan Harris aller, on n’aurait jamais cru que c’était son premier match dans la Ligue nationale. Il a été très bon. C’est un jeune de talent et il veut progresser et devenir meilleur. Joel Edmundson

J’ai vu que Jordan [Harris] avait prouvé qu’il était capable de suivre pendant les 60 premières minutes de jeu, alors je me suis dit : pourquoi ne pas l’envoyer sur la glace en prolongation ? Martin St-Louis

Le jeu de la LNH est certes plus rapide que ce à quoi je suis habitué. Surtout la force physique des gars, ils s’appuient sur l’adversaire. Alors oui, la vitesse, et aussi l’intelligence des joueurs qui est plus élevée, comme le niveau des habiletés. J’aimerais revoir certaines de mes décisions, mais dans l’ensemble, je suis assez content de mon jeu. Je pense que j’ai montré ce que je peux faire. Ça n’a pas été parfait, mais je me suis senti assez normal. Jordan Harris

En hausse

Jesse Ylonen

Un but samedi soir, ce qui lui fait quatre points à ses cinq derniers matchs.

En baisse

Joel Armia

Une de ces soirées où l’attaquant finlandais n’est pas très présent sur la glace.

Le chiffre

40

Jake Allen a fait face à au moins 40 tirs à chacun de ses six derniers départs.