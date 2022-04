(Tampa) Les joueurs du Canadien étaient contents d’offrir une victoire à leur entraîneur-chef Martin St-Louis à son retour à Tampa, mais le principal intéressé a rappelé que tout ne tournait plus autour de lui.

La Presse Canadienne

Nick Suzuki a tranché en fusillade et la formation montréalaise a vaincu le Lightning 5-4, samedi à l’Amalie Arena.

Suzuki a mis fin à la rencontre en marquant grâce à un superbe changement de direction et un tir du revers dans la lucarne.

St-Louis était de retour sur le site où il a remporté la coupe Stanley en 2004. Il a disputé 972 de ses 1134 matchs dans la LNH dans l’uniforme du Lightning et détient le record d’équipe avec 953 points.

« Ce ne sera jamais à propos de moi, c’est à propos de l’équipe, du Canadien, pas de Martin St-Louis, a insisté celui qui est derrière le banc du Tricolore depuis le 9 février. Le message aujourd’hui n’était pas de jouer plus fort parce que j’ai joué à Tampa. Ça n’a pas rapport. »

« Ce que j’ai aimé du match, c’est notre engagement – mentalement, comment nous avons très bien joué à cinq contre cinq », a ajouté St-Louis.

Cole Caufield, Corey Schueneman, Josh Anderson et Jesse Ylönen ont marqué en temps réglementaire pour le Canadien (19-39-11). Jake Allen a stoppé 37 tirs lors des 65 minutes de jeu.

PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Cole Caufield (22) a marqué en deuxième période

Le Canadien a conclu son voyage de quatre rencontres avec une fiche de 1-2-1. Il a terminé son périple sur une bonne note, après des performances plus difficiles contre les puissants Panthers de la Floride et Hurricanes de la Caroline.

« Nous avons vraiment fait attention aux détails dont nous avions parlé après les deux défaites, a souligné St-Louis. Nous avons fait un pas vers l’avant et c’est quelque chose de satisfaisant pour un entraîneur.

« Quand vous faites un pas vers l’avant dans une victoire, ça aide les joueurs à comprendre pourquoi vous leur demandez de faire les choses d’une certaine manière. C’est encourageant. »

Nikita Kucherov a récolté un but et deux aides, tandis que Steven Stamkos, Brayden Point et Anthony Cirelli ont aussi touché la cible pour le Lightning (43-19-6), qui avait gagné ses quatre matchs précédents. Brian Elliott a repoussé 27 lancers avant la fusillade.

Le défenseur Jordan Harris disputait un premier match dans la LNH avec le Canadien, après avoir signé son contrat de recrue samedi dernier après un stage de quatre saisons à l’Université Northeastern.

« J’ai adoré son match. Son coup de patin semble tellement facile, a noté St-Louis au sujet de Harris. Il était engagé et nous a donné de très bonnes minutes de jeu. »

L’attaquant Ryan Poehling était de retour au jeu après avoir raté neuf parties en raison d’une blessure au haut du corps. Chris Wideman et Laurent Dauphin ont été rayés de la formation.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell mardi, quand les Sénateurs d’Ottawa seront les visiteurs.

De l’action aux deux extrémités

Le Canadien a décoché sept des huit premiers tirs au but dans la rencontre, mais il s’est buté à Elliott.

Le Lightning a ouvert le pointage sur son troisième lancer de la période à 8 : 57. Stamkos a fait dévier une remise de Kucherov dans l’ouverture après s’être détaché de la couverture de Justin Barron en le poussant.

Les joueurs locaux sont revenus à la charge à 13 : 32, lors d’une infériorité numérique. Anderson a perdu le contrôle du disque, ce qui a permis au Lightning d’attaquer à deux contre un.

Cirelli a fait dévier la rondelle dans l’objectif avec son patin, en plus de percuter la jambière droite d’Allen sur la séquence. Le but a été contesté par le Canadien, mais les responsables de la LNH ont jugé qu’il n’y avait pas eu d’obstruction contre Allen sur la séquence.

Le Canadien n’a pas baissé les bras et a continué d’attaquer le filet d’Elliott. Ce dernier a été fumant contre Christian Dvorak, y allant d’une roulade pour faire l’arrêt avec sa jambière droite dans les airs.

Les efforts du Canadien ont finalement été récompensés à 8 : 57 du deuxième tiers. Caufield a battu Elliott dans la partie supérieure au terme d’une attaque à deux contre le gardien en compagnie de Rem Pitlick.

Le Lightning a répliqué à 11 : 34, quand Kucherov a touché la cible en avantage numérique grâce à un puissant tir sur réception.

Encore une fois, le Canadien a trouvé le moyen de remonter la pente. Schueneman a réduit l’écart à 13 : 56 grâce à un long tir qui a dévié contre Ondrej Palat avant de faire bouger les cordages. Anderson a créé l’égalité 1 : 54 plus tard, marquant lors d’une échappée.

Le Lightning n’a pas été ébranlé par la tournure des évènements et il a repris les devants 4-3 avec 15,6 secondes à jouer en deuxième période. Point a fait dévier une remise de Palat vers l’enclave dans l’objectif lors d’un autre avantage numérique.

Ylönen a répliqué pour le Canadien grâce à un bon tir sur réception après 2 : 18 de jeu en troisième période.

Les gardiens ont fermé la porte par la suite, forçant la présentation d’un bris d’égalité. Suzuki a finalement joué les héros en fusillade.

Échos de vestiaire

Le défenseur Joel Edmundson a louangé le travail de Jordan Harris, qui a joué pendant 15 : 55 à son premier match dans la LNH.

« Nous jouions contre une équipe difficile à affronter, qui est parmi les meilleures de la ligue pour une raison. Nos jeunes défenseurs ont joué avec calme et détermination. C’était spécial de voir Harry à son premier match. Il avait l’air d’un vétéran. Il a très bien paru. »

Edmundson a souligné que les joueurs voulaient gagner le match pour Martin St-Louis et une autre ancienne gloire du Lightning maintenant membre de l’organisation du Canadien : Vincent Lecavalier.

« [St-Louis] nous avait dit que ça ne devait pas être pour lui, que ce n’était pas important pour lui. Mais dans le vestiaire, nous voulions gagner pour lui et Vinny [Vincent Lecavalier]. Ils ont leur numéro sur des bannières dans les hauteurs de l’aréna ici. C’était son premier match. Nous voulions gagner. »

Jordan Harris a noté que tout était à un autre niveau dans la LNH.

« Le jeu est certainement plus rapide, mais mes quelques entraînements m’avaient aidé à me préparer pour ça. Les gars sont également plus forts et je devrai essayer de m’améliorer à tuer les jeux plus rapidement. Les joueurs sont plus rapides et intelligents, le niveau d’habileté est aussi relevé, tout comme les connaissances du jeu. »