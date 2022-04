Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Une victoires des Islanders signée Barzal et Varlamov

Mathew Barzal a récolté un but et une aide, Semyon Varlamov a stoppé 27 tirs en route vers un 36e jeu blanc en carrière et les Islanders de New York ont vaincu les Rangers de New York 3-0, vendredi.

Casey Cizikas et Matt Martin ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont gagné un troisième match d’affilée. Les Islanders ont également remporté sept de leurs 10 dernières rencontres.

Varlamov, qui a réussi 10 blanchissages la saison dernière dont quatre face aux Rangers, a ajouté un deuxième jeu blanc à sa fiche en 2021-22. Il a obtenu un deuxième départ en autant de soirs pour une première fois en trois saisons. Il a porté sa fiche saisonnière à 9-13-2.

Igor Shesterkin a repoussé seulement 15 tirs devant le filet des Rangers, qui ont vu leur série de victoires être freinée à quatre. Ils ont perdu seulement pour une troisième fois en 11 rencontres.

Barzal a fait mouche à 2 : 47 du troisième tiers, portant la marque à 3-0. Il a marqué son 14e but de la saison grâce à une belle feinte du revers. Sur la séquence, Barzal a récolté un 300e point en carrière dans la LNH.

Vin A. Cherwoo, Associated Press