Jordan Harris constituera vraisemblablement la seule grande signature en provenance de la NCAA ce printemps chez le Canadien.

Mathias Brunet La Presse

Ce jeune défenseur de 22 ans, dont le baptême dans la LNH pourrait survenir samedi soir contre le Lightning de Tampa Bay, est le seul parmi les espoirs du CH prêt à aider l’équipe à court et moyen terme.

Son coéquipier à Northeastern, Jayden Struble, un défenseur repêché en deuxième ronde lors de la cuvée 2019, jongle avec l’idée de signer un essai professionnel avec le Rocket de Laval pour la fin de la saison, avant d’obtenir un contrat de la Ligue nationale cet été, mais on ne déchirera pas sa chemise chez le CH s’il opte pour une quatrième et dernière saison avec les Huskies.

Struble, un colosse de 6 pieds 1 pouce et 205 livres aux coups d’épaule dévastateurs, était bâti sur mesure pour l’ancienne administration, mais il a néanmoins des liens très forts avec Kent Hughes, son entraîneur dans les rangs mineurs.

Le jeune homme de 20 ans a bien progressé ces dernières années, malgré une certaine baisse de productivité offensive cet hiver, à l’instar du reste de ses coéquipiers, mais il a encore des éléments à peaufiner dans son jeu.

Il est aussi victime d’une abondance de jeunes défenseurs gauchers chez le Canadien avec Alexander Romanov, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Gianni Fairbrother et Arber Hxekaj, sans oublier Mattias Norlinder, quoique celui-ci a reculé dans la hiérarchie. Struble possède aussi une bonne valeur et pourrait rapporter éventuellement un choix ou un espoir de qualité à une autre position.

Le renfort espéré par le Rocket pourrait toutefois provenir d’Europe. Emil Heineman, 20 ans, un choix de deuxième ronde en 2020 obtenu dans la transaction de Tyler Toffoli, pourrait en effet terminer la saison à Laval.

Cet ailier de 6 pieds 1 pouce, rapide et teigneux, a marqué 11 buts en 38 matchs à Leksands IF dans la Ligue d’élite de Suède (SHL). Sa mise sous contrat dépend néanmoins des plans de l’équipe nationale suédoise à son endroit. Il serait en effet considéré pour le Championnat mondial avec les joueurs suédois de la LNH éliminés précocement. S’il parvient à mériter un poste avec l’équipe de la Suède, il faudra attendre au camp d’entraînement en septembre avant de le voir à l’œuvre dans un uniforme bleu, blanc, rouge.

Après ce bref déplacement en Europe pour des fins d’information, revenons aux espoirs du Canadien dans la NCAA pour un survol des forces en présence.

À moins d’un revirement de situation inattendu, le centre Brett Stapley, 23 ans, un choix de septième ronde en 2018, n’aura pas autant de chance que Jake Evans et ne se verra pas offrir de contrat malgré une saison de 41 points en 30 matchs à l’Université de Denver. Les nombreuses blessures n’ont pas aidé ce jeune homme. Il devra se trouver une autre avenue puisque sa carrière universitaire est terminée. On vient de lui préférer un colosse, Lucas Condotta, 24 ans, joueur autonome sans compensation, 23 points en 33 matchs à l’Université UMass-Lowell.

Malgré une superbe saison de 28 points en seulement 24 matchs à Harvard, et une participation aux Jeux olympiques, le choix de quatrième ronde du CH en 2020, Sean Farrell, 20 ans, disputera une deuxième saison dans la NCAA l’an prochain. Ce jeune homme de 5 pieds 9 pouces et 175 livres devrait cependant rejoindre l’organisation du Canadien dans un an.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Sean Farrell

Malgré une production offensive décevante à sa deuxième année universitaire (10 points en 26 matchs), on croit encore beaucoup au potentiel de Luke Tuch, un choix de deuxième ronde en 2020. Le Canadien ne compte pas mille ailiers de 6 pieds 2 pouces et 210 livres intrépides et hargneux comme lui. Un bon programme établi par le nouvel entraîneur du développement Adam Nicholas pourrait lui permettre d’améliorer sa vitesse, sa principale lacune à l’heure actuelle.

L’attaquant Blake Biondi, un choix quatrième ronde en 2020, 28 points, dont 17 buts, en 42 matchs à l’Université Minnesota-Duluth, Rhett Pitlick, le petit frère de Rem, un mini Paul Byron, restera lui aussi une saison supplémentaire dans la région, à l’Université du Minnesota. Il a obtenu 18 points en 29 matchs à sa première saison avec les Gophers, mais 11 à ses 12 derniers.

Le gardien Jakub Dobes, 6 pieds 4 pouces et 198 livres, un choix de cinquième ronde en 2020, fiche de 21-12-2, moyenne de 2,26 et taux d’arrêts de ,934, restera un an de plus à Ohio State, tout comme la nouvelle acquisition de l’échange de Ben Chiarot, l’attaquant Ty Smilanic, 6 pieds 1 pouce et 178 livres, 23 points en 41 matchs à l’université Quinnipiac, au Connecticut.

Voilà, vous avez désormais l’essentiel…

Un record pour Jonathan Huberdeau

Le Québécois Jonathan Huberdeau vient de battre un prestigieux record de la LNH détenu par un autre Québécois. En obtenant une 71e aide jeudi dans une victoire de 4-0 des Panthers sur les Blackhawks, Huberdeau a surpassé la marque établie par Joé Juneau avec les Bruins de Boston en 1993 pour un ailier gauche. « J’étais au courant par les médias sociaux, mais j’essayais de ne pas y penser, a-t-il confié aux journalistes après la rencontre. Tu continues à jouer, tu collectionnes les passes… »

Troisième choix au total de la LNH en 2011, Huberdeau, 28 ans, a vécu la guigne de la deuxième année (28 points en 69 matchs en 2014) après avoir remporté le trophée Calder remis à la recrue par excellence, mais il a pris son envol à sa sixième saison. Il connaît sa meilleure saison en carrière avec 94 points en 67 matchs, pour 325 points en seulement 273 matchs lors des quatre dernières saisons.