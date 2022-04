Josi, Gaudreau et Bobrovsky à l’honneur dans la LNH

(New York) Le défenseur Roman Josi des Predators de Nashville, l’ailier gauche Johnny Gaudreau des Flames de Calgary et le gardien Sergei Bobrovsky des Panthers de la Floride sont les trois étoiles du mois de mars dans la LNH.

La Presse Canadienne

Josi s’est révélé le meilleur marqueur de la LNH avec 28 points (4-24) et il a présenté un différentiel de plus-14 en 14 matchs, aidant les Predators (39-24-4) à conserver la première place dans la course au quatrième as dans l’Association ouest.

Le Suisse de 31 ans, qui a connu une séquence de 13 matchs avec au moins un point, occupe le premier rang des marqueurs chez les défenseurs avec 81 points.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Johnny Gaudreau

Gaudreau vient au deuxième rang de la ligue avec 11 buts et 26 points en 16 rencontres. Il a récolté des points dans 13 de ses 16 matchs, dont sept rencontres consécutives avec au moins un point.

Finalement, Bobrovsky a connu un mois parfait avec une fiche de 7-0-0, une moyenne de buts alloués de 2,13, un pourcentage d’arrêts de ,924 et deux jeux blancs.

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sergei Bobrovsky

Les Panthers (46-15-6) sont maintenant installés au sommet de la section Atlantique avec sept points d’avance devant les Maple Leafs de Toronto.