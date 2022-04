(Tampa) Jordan Harris a commencé son tour devant le micro en citant l’évidence : « C’est un rêve devenu réalité… »

Richard Labbé La Presse

Cela est juste, sans doute autant pour lui que pour les partisans, qui verront enfin ce moment tant attendu, samedi soir à Tampa : Jordan Harris, sur des patins, et pour la première fois dans l’uniforme du Canadien.

C’est peu que d’affirmer qu’on l’attend au détour. Depuis que le Canadien l’a repêché avec un choix de troisième tour en 2018, ce défenseur de l’Université Northeastern a fait l’objet des spéculations les plus folles : sera-t-il le prochain Bobby Orr, le prochain Raymond Bourque, le prochain Paul Coffey ?

Bien dur à dire, mais en attendant, il va se contenter d’être le premier Jordan Harris.

« Je suis prêt, a-t-il répondu vendredi après-midi au terme d’un entraînement en banlieue de Tampa. Je pense que mon jeu a progressé dans la dernière année, et je me sens davantage préparé à passer à la prochaine étape. Je suis certes plus confiant, et je comprends mieux le jeu dans son ensemble. Je suis devenu plus dur à affronter et je suis fier de mon jeu défensif. »

Pour cette grande première, le jeune homme sera lancé dans la mêlée face à un adversaire qui n’est pas de tout repos : le Lightning de Tampa Bay, double champion en titre de la coupe Stanley. Si on voulait donner un petit match facile à Jordan Harris pour amorcer sa carrière chez les professionnels, eh bien c’est raté.

Ce qui n’a pas l’air de trop l’ébranler, remarquez.

« Oui, on peut appeler ça être lancé dans la gueule du loup… mais j’en suis très enthousiaste, a-t-il répondu. C’est une formation très talentueuse, et je vais seulement essayer de faire de mon mieux pour aider l’équipe… Je ne savais pas vraiment quand j’allais jouer ce premier match, j’essayais seulement de rester prêt. J’espérais intégrer la formation lors de ce voyage, alors oui, je suis très enthousiaste. »

Martin St-Louis n’a pas voulu identifier le partenaire de Jordan Harris en vue du match de samedi, se contentant de dire qu’il allait jouer en compagnie d’un « vétéran. » Cela pourrait signifier un joueur comme David Savard, selon ce qu’il a été permis de voir vendredi à l’entraînement. Pour faire de la place à Harris, Chris Wideman sera écarté de la formation.

Aux yeux de St-Louis, il ne fait aucun doute que Jordan Harris est fin prêt pour son premier match chez les grands, après quatre saisons au hockey universitaire américain.

« On veut l’intégrer tranquillement à la formation, a expliqué l’entraîneur. Ça lui donne une occasion d’être sur la glace avec les gars, de prendre part à un match, on a fait de la vidéo avec lui pour lui montrer comment on joue… ça fait trois ou quatre jours qu’il est avec nous, et je pense qu’il comprend ce qu’on fait. Ça le place dans une position où il est davantage disposé à connaître du succès. »

Reste à voir si le jeune homme sera frais et dispo. Déjà, vendredi en journée, Harris a reconnu que le sommeil allait sans doute être difficile à obtenir en quantité suffisante à la veille de ce grand moment, samedi soir à Tampa.

« Je ne dormirai probablement pas ! », a-t-il lancé en riant. Et de manière très honnête, en plus.

Un retour spécial pour St-Louis Martin St-Louis revient à Tampa comme l’entraîneur ennemi, mais pour lui, c’est un peu comme un retour à la maison avant tout. « J’ai grandi ici comme jeune adulte c’est toujours spécial quand je viens à Tampa, ça fait partie de ma vie, de moi, a-t-il expliqué. J’ai été moi-même en tant que joueur avec le Lightning, je pense, c’est la meilleure manière de vivre sa vie. Je sais que j’ai été très exigeant avec mes coéquipiers et entraîneurs ici, mais c’était toujours afin d’atteindre le plus grand des buts. »