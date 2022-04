Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

La Presse

Gain des Maple Leafs 7-3 contre les Jets Auston Matthews a marqué son 50e filet de la saison lors d’une victoire sans équivoque des Maple Leafs de Toronto 7-3 contre les Jets de Winnipeg, jeudi. Le franc-tireur, qui a inscrit le sixième but des siens dans un filet désert, est devenu le premier joueur des Maple Leafs à atteindre la prestigieuse marque depuis Dave Andreychuk en 1993-94. Il en avait alors récolté 53. William Nylander a fait mouche deux fois, en plus d’obtenir une aide, et Ilya Mikheyev, qui a fait vibrer les cordages en désavantage numérique, a réussi sa première soirée de trois points avec la formation de la Ville Reine. Mark Giordano, qui a aussi récolté une mention d’assistance, John Tavares et Timothy Liljegren ont également touché la cible pour les Maple Leafs (43-19-5). Dans ce festival offensif, Mitch Marner s’est également illustré avec trois aides. Erik Kallgren a stoppé 20 tirs dans la victoire. Nikolaj Ehlers, Blake Wheeler et Paul Stastny ont trouvé le fond du filet pour les Jets (33-26-10). Eric Comrie a réalisé 31 arrêts. Matthews rejoint un club sélect chez les Maple Leafs. Seuls Andreychuk, Rick Vaive (trois fois) et Gary Leeman ont déjà atteint le plateau des 50 buts. La Presse Canadienne

Kyle Palmieri assure la victoire aux Islanders PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Islanders savourent leur victoire après le match. Kyle Palmieri a donné les devants aux Islanders de New York en début de troisième période et ils ont filé vers une victoire de 5-2 aux dépens des Blue Jackets de Columbus, jeudi soir. Mathew Barzal a obtenu un but et une aide dans la victoire alors que Sebastian Aho, Oliver Wahlstrom et Ryan Pulock ont inscrit les autres buts des Islanders. Ce gain porte la fiche des New-Yorkais à 7-1 à leurs huit derniers matchs à domicile. Une séquence qui, coïncidence, a débuté par une victoire de 6-0 face aux mêmes Jackets le 10 mars dernier. Semyon Varlamov a repoussé 30 lancers à son deuxième départ de suite. Il tient le fort devant le filet des Islanders en raison de l’absence d’Ilya Sorokin, blessé au haut du corps. Emil Bemstrom et Justin Danforth ont marqué pour les visiteurs alors qu’Elvis Merzlikins a bloqué 31 tirs. Les Blue Jackets ont encaissé une cinquième défaite de suite. Palmieri a brisé une égalité de 2-2 à 3 : 16 de la troisième période. L’ailier de 31 ans a débordé son couvreur, Patrik Laine, avant de battre le gardien d’un tir des poignets dans la partie supérieure. Sur la séquence, Merlikins a été incapable de bien protéger le côté rapproché et Palmieri en a profité. Par la suite, Barzal a fait 4-2 avec un petit bijou en échappée après avoir pris de vitesse deux défenseurs des Blue Jackets en zone neutre à 9 : 52. Pulock a complété le pointage dans un filet désert. Pour un deuxième match de suite, les Jackets étaient privés de leur entraîneur-chef Brad Larsen et de l’entraîneur adjoint Steve McCarthy, tous deux atteints de la COVID-19. C’est l’adjoint Pascal Vincent qui dirigeait l’équipe derrière le banc. Scott Charles, Associated Press

Les Panthers fracassent leur record de victoires à domicile PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Sergueï Bobrovski a signé son troisième jeu blanc de la saison. Sergueï Bobrovski a stoppé 37 tirs pour signer son troisième blanchissage de la saison et mener les Panthers de la Floride à un gain de 4-0 sur les Blackhawks de Chicago, jeudi soir. Aleksander Barkov a marqué deux fois, Gustav Forsling a récolté un but et une aide et Ryan Lomberg a enfilé son quatrième but en trois matchs. Pour les Panthers, il s’agit d’une 28e victoire à domicile cette saison, ce qui constitue un nouveau record d’équipe. Jonathan Huberdeau a obtenu sa 71e mention d’assistance, ce qui établit aussi un nouveau record de la LNH pour un ailier gauche. Avec ses 94 points, Huberdeau a rejoint Pavel Bure et se rapproche du record d’équipe de 96 points détenu par son coéquipier Barkov. Les Panthers pourraient être officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires dès samedi. Collin Delia a repoussé 40 lancers pour les Blackhawks qui ont subi un troisième revers de suite. Pour la première fois de leur histoire, les Panthers comptent six marqueurs de 20 buts ou plus en une saison. Sept équipes seulement ont réussi l’exploit d’avoir plus de six marqueurs de 20 buts au cours des 25 dernières saisons dans la LNH. Dans le camp des Hawks, Jonathan Toews a disputé son 1000e match en carrière, devenant le 366e joueur à atteindre ce plateau. Paul Gereffi, Associated Press

Les Devils éliminés du portrait des séries PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Patrice Bergeron célèbre son but avec ses équipiers. Marc McLaughlin a inscrit son premier but en carrière à son premier match dans la LNH, jeudi, ce qui couronnait une deuxième période qui a vu les Bruins marquer cinq fois et a permis à la formation de Boston d’écraser les Devils du New Jersey 8-1. Brad Marchand a inscrit deux buts pour les Bruins et a vu son troisième se faire refuser — après que quelques casquettes eurent été lancées sur la glace. Patrice Bergeron a récolté trois points, dont un but, et David Pastrnak s’est fait complice de trois des buts des Bruins. Matt Grzelcyk, Jake DeBrusk, Erik Haula et Taylor Hall ont aussi fait mouche pour les Bruins. Linus Ullmark a stoppé 25 tirs pour les Bruins, qui ont remporté cinq de leurs six dernières parties et 15 des 19 dernières. Jack Hughes a marqué pour les Devils, qui ont été éliminés du portrait des séries éliminatoires en raison de leur neuvième défaite consécutive sur la route. Nico Daws a bloqué 15 des 20 tirs auxquels il a fait face avant de se faire remplacer par Jon Gilles. Le substitut n’a guère fait mieux, accordant deux buts sur les trois premiers tirs. Il a tout même terminé avec 17 arrêts. Jimmy Golen, Associated Press