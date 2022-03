Le Canadien

Qui profite de « l’effet St-Louis » ?

Que feriez-vous si on mettait le nom de Cole Caufield dans la même phrase que Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Alexander Ovechkin, Nicklas Backstrom, Eric Staal et Connor McDavid ? Beaucoup de cris d’allégresse si vous êtes un partisan ou un membre du Canadien, on devine.