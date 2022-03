« Sans aucun doute, Patrick Roy au Colorado ! Il a été difficile de retrouver cette belle intensité à Montréal par la suite chez un gardien de but. Sa fougue et son désir de vaincre étaient sincères et contagieux à chaque match. Son départ de Montréal aura été le plus grand “match” perdu par l’équipe cette année-là. »

Lucie Poulin

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Guy Carbonneau

« Guy Carbonneau a été mon joueur préféré du Canadien. J’ai été sidéré lorsqu’il a été échangé contre Jim Montgomery, des Blues de St. Louis. Par la suite, Carbo a disputé près de 400 matchs et a remporté une Coupe Stanley avec Dallas alors que Montgomery n’a joué que 5 matchs avant d’être libéré ! Ce dernier a même dit au moment de la transaction que le CH avait erré dans cette décision. »

Luc Sauvé

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Mike Ribeiro

« Il y a des échanges qui sont particulièrement difficiles à accepter pour les partisans. Quand Bob Gainey a envoyé Mike Ribeiro aux Stars de Dallas en retour de Janne Niinimaa, en 2006, cela reste encore incompréhensible malgré les problèmes de Ribeiro à Montréal. »

François Racine

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Michel Goulet

« Ce n’est pas une, mais deux transactions qui m’ont marqué. Elles sont survenues à un jour d’écart (5 et 6 mars 1990). Michel Goulet et Peter Stastny quittaient les Nordiques. En retour, ces derniers ont obtenu les joueurs suivants : Craig Wolanin et Randy Velischek contre Stastny ainsi que Mario Doyon, Daniel Vincelette et Everett Sanipass contre Goulet. Imaginez l’équipe que les Nordiques auraient eue au début des années 1990 si, en plus des jeunes comme Sakic, Sundin, Nolan et de l’échange de Lindros, ils avaient eu un retour intéressant pour ces deux membres du Temple de la renommée, à qui il restait quelques belles années (Goulet n’avait pas encore 30 ans au moment de l’échange). La Coupe Stanley de 1996 serait peut-être arrivée avant le déménagement. »

Alain Dupéré

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Ron Francis

« En 1992, les Penguins de Pittsburgh avaient cédé le défenseur Zarley Zalapski, un choix de deuxième ronde et les attaquants Rob Brown et Randy Cunneyworth aux Whalers de Hartford pour obtenir Ron Francis et Ulf Samuellsson. Les Penguins ont gagné une deuxième Coupe Stanley et les Whalers sont devenus une équipe très ordinaire. Une crampe au cerveau d’Emile Francis. »

Martin Laperrière

PHOTO WIKIPÉDIA Russ Courtnall

« Fin 1988, le Canadien échange le regretté John Kordic et un obscur choix de sixième tour aux Maple Leafs de Toronto contre Russ Le Chevreuil Courtnall. Selon moi, une des transactions les plus à sens unique de tous les temps. À part ses talents de pugiliste, Kordic n’avait pas vraiment de potentiel offensif. Tandis que Courtnall, malgré le fait qu’il n’allait pas beaucoup dans les coins, était un marchand de vitesse et avait un flair offensif indéniable. Il a rendu de fiers services au Tricolore. »

Marc-André Deland

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Jean Ratelle

« Le 7 novembre 1975, j’avais 15 ans. Les Rangers de New York cèdent Jean Ratelle et Brad Park aux Bruins de Boston en échange de Phil Esposito, Carol Vadnais et Joe Zanussi. J’ai été abasourdi, moi qui croyais qu’on réalisait un échange seulement lorsque les joueurs ne performaient plus dans leur équipe. Reverra-t-on une telle transaction impliquant trois futurs membres du Temple de la renommée ? »

Denis Laroche

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Denis Savard

« Pour moi, l’échange de Chris Chelios contre Denis Savard n’aurait jamais dû être réalisé, car le numéro 18 des Blackhawks avait déjà tout donné. En plus, Jacques Demers avait décidé de ne pas le faire jouer pour le match où le Canadien avait remporté la Coupe Stanley en 1993. »

Clément Tardif

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Frank Mahovlich

« Le Canadien de Montréal obtient Frank Mahovlich en expédiant Mickey Redmond, Bill Collins et Guy Charron à Detroit. Cet échange, qui s’est fait en 1971 alors que Sam Pollock était DG, a transformé l’équipe. En effet, le CH venait alors de manquer les séries pour la première fois en l’espace de 22 ans et sa performance battait de l’aile l’hiver suivant. Mahovlich a permis à l’équipe de finalement se rendre aux séries et l’a même menée à une conquête de la Coupe Stanley grâce à une performance de 14 buts et 13 passes durant les séries éliminatoires. Certes, Redmond a connu deux saisons de plus de 50 buts avec Detroit, mais l’impact de Mahovlich en 1971 fut majeur pour Montréal. »

Isidore Ouellet

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Josh Gorges et Max Pacioretty

« Comment oublier la transaction qui a envoyé Craig Rivet aux Sharks de San Jose ? Le Canadien a reçu en retour le guerrier Josh Gorges et un premier choix qui est devenu son capitaine : Max Pacioretty. Lorsque le CH s’est départi de Pacioretty, il a reçu Tomas Tatar et Nick Suzuki ! Un gros merci à Doug Wilson, des Sharks. »

Benoit Deschamps