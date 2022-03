C’est sans Jeff Petry que le Canadien disputera son match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto.

Guillaume Lefrançois La Presse

Petry est blessé au bas du corps, une blessure qu’il a vraisemblablement subie au dernier match, qu’il n’a pas terminé. Aucune date de retour n’a été établie pour le moment, mais pour l’heure, il ne sera pas placé sur la liste des blessés.

On ignore qui de William Lagesson ou de Justin Barron le remplacera dans la formation.

Du reste, on ignore toujours les détails de la blessure au haut du corps à Jonathan Drouin, car, explique l’équipe, il demeure en isolement chez lui en raison d’un contact rapproché avec une personne qui a eu la COVID-19. Il ne peut donc pas subir d’examen médical, selon le Tricolore. Le nom de Drouin est sur la liste des blessés.

Il a par ailleurs été confirmé que deux autres éclopés, Brendan Gallagher et Ryan Poehling, n’accompagneront pas leurs coéquipiers dans l’avion samedi soir, en route vers Newark. Le CH y affrontera les Devils dimanche soir. Il s’agira du premier match d’un voyage de quatre rencontres qui mènera le Canadien au New Jersey, en Caroline du Nord et en Floride, dans l’ordre d’adhésion de ces États dans l’Union.