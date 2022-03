Le Canadien surprend les Maple Leafs et l’emporte 4-2

(Montréal) L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis avait affirmé en début de semaine que le Canadien faisait face à un bon test cette semaine en affrontant trois rivaux de la section Atlantique qui seront des séries.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La formation montréalaise a conclu cette séquence en s’imposant 4-2 face aux Maple Leafs grâce notamment à un but de Paul Byron tard en troisième période et 49 arrêts de Jake Allen, samedi soir au Centre Bell.

Byron a fait mouche avec 2 : 28 à faire, battant le gardien Erik Kallgren à l’aide d’un tir bas au terme d’une attaque à deux contre un. Christian Dvorak, avec l’aide de Byron, a ensuite ajouté un but d’assurance dans un filet désert avec 22,7 secondes à écouler.

« Dans des matchs contre de grosses équipes, votre gardien doit être votre meilleur joueur et il l’a été ce soir », a dit St-Louis en commentant le travail d’Allen.

« Nous avons été opportunistes, a-t-il ajouté. C’est une belle victoire d’équipe grâce à de gros efforts individuels. »

Le Tricolore avait aussi bien paru lundi, dans un revers en prolongation de 3-2 contre les Bruins de Boston, puis jeudi dans une défaite de 4-3 contre les Panthers de la Floride. Il a donc amassé trois points sur une possibilité de six au cours de cette séquence.

« Nous avons perdu en prolongation contre Boston en accordant un but avec trois minutes à faire. Je crois que nous avions connu un assez bon match contre une très bonne équipe, a raconté St-Louis. Contre la Floride, je n’étais pas mécontent de notre match non plus.

« Ce soir, nous avons trouvé une façon de battre une très bonne équipe. Je suis donc content de la performance de mon équipe au cours d’une semaine difficile. »

David Savard a récolté un but et une aide, tandis que Cole Caufield a aussi marqué pour le Canadien (18-37-10). Nick Suzuki a accumulé deux aides.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cole Caufield

Auston Matthews et William Nylander ont touché la cible pour les Maple Leafs (40-19-5). Mitchell Marner a amassé deux aides et Kallgren a stoppé 14 lancers.

Le Canadien avait annoncé plus tôt dans la journée que le défenseur Jeff Petry sera absent pour une durée indéterminée en raison d’une blessure au bas du corps. Acquis des Oilers d’Edmonton lundi, William Lagesson a effectué ses débuts dans son nouvel uniforme.

Le Tricolore était aussi privé de l’entraîneur adjoint Luke Richardson. L’équipe a annoncé environ une heure avant le début de la rencontre que Richardson devait se soumettre au protocole de la LNH lié à la COVID-19.

Les attaquants Michael Pezzetta et Tyler Pitlick n’ont pas terminé la rencontre, ayant tous deux subi des blessures au haut du corps.

Le Canadien sera de retour en action dès dimanche soir, quand il rendra visite aux Devils du New Jersey.

L’attaquant Jesse Ylönen a été rappelé du Rocket de Laval afin d’accompagner l’équipe au New Jersey.

Une porte-parole du Canadien a également nié les rumeurs concernant le fait que la saison de Jonathan Drouin était terminée. Elle a précisé que Drouin avait aggravé sa blessure au poignet droit lundi face aux Bruins et qu’il souhaitait obtenir un deuxième avis avant de se résigner à passer sous le bistouri.

Du bonbon pour les spectateurs

Les Maple Leafs ont vite ouvert le pointage, quand Matthews a fait mouche après seulement 36 secondes de jeu grâce à un tir sur réception parfait. L’échec-avant de Michael Bunting a causé des ennuis à Joel Edmundson et Lagesson sur la séquence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Paul Byron a marqué à la fin de la troisième période

Le Canadien a été embouteillé dans son territoire par la suite et a accumulé les dégagements refusés. Allen a dû être alerte pour réussir des arrêts difficiles aux dépens de Pierre Engvall, puis Alexander Kerfoot.

Mike Hoffman a finalement réussi le premier tir au but du Canadien après 8 : 56 de jeu.

L’histoire semblait sur le point de se répéter en deuxième période, alors que les Leafs ont connu une autre longue présence dans le territoire du Tricolore tôt dans l’engagement.

Dvorak a toutefois battu Kallgren à 4 : 18, et même si le but a été refusé puisqu’il y avait eu hors-jeu lors de l’entrée de zone, le Canadien a semblé trouver son erre d’aller.

Savard a d’ailleurs créé l’égalité 1-1 à 9 : 44, faisant dévier une passe parfaite de Laurent Dauphin derrière le gardien des Leafs.

Le Canadien a continué à cogner à la porte et il a été récompensé avec 1 : 52 à faire au deuxième vingt, quand Caufield a touché la cible en avantage numérique. L’attaquant recrue a déjoué Kallgren grâce à un tir précis dans la partie supérieure du côté rapproché.

Le Canadien a joué avec le feu en troisième période en écopant deux punitions tôt dans l’engagement. Les Maple Leafs en ont profité pour créer l’égalité à 7 : 33. Nylander a profité d’un retour pour marquer.

Allen a réussi l’arrêt du match quelques instants plus tard, pendant que le Canadien était toujours en infériorité numérique. Marner croyait avoir un filet désert devant lui, mais Allen a stoppé le tir sur réception de l’attaquant des Maple Leafs avec son bouclier.

Kallgren s’est aussi signalé un peu plus tard, étendant la jambière droite pour frustrer Savard, seul devant lui en infériorité numérique.

Le gardien des Leafs a toutefois été impuissant devant Byron avec 2 : 28 à faire en temps réglementaire.

Échos de vestiaire

Paul Byron était enthousiaste au sujet de l’appui des partisans.

« C’est incroyable. Je n’en dirai jamais assez à leur sujet. Nous savons que la saison a été longue et que nous n’avons pas été à la hauteur. De voir l’énergie des partisans et jouer dans cette ambiance alors que nous sommes là où nous sommes au classement, nous sommes vraiment chanceux de compter sur des partisans comme ça. »

David Savard a attribué la victoire au brio de Jake Allen.

« Il a volé la partie. Il a fait de gros arrêts, comme celui sur le tir sur réception de Mitch Marner. Il a connu un match exceptionnel. Il nous a gardés dans le match, puis nous avons été opportunistes à l’attaque. »

Jake Allen a souligné l’engagement des joueurs du Canadien.

« C’est le travail au niveau des détails dans le jeu qui me donne du plaisir à venir jouer. Ça manquait beaucoup en première moitié de saison – le respect envers notre sport. Il faut faire les bonnes choses avec la rondelle et jouer avec un engagement envers l’équipe. C’est le jour et la nuit à ce niveau présentement. »