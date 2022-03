(Laval) Les joueurs du Rocket de Laval se sont transformés en chasseurs de fantômes, vendredi soir, en défaisant les Phantoms de Lehigh Valley 5-1 à la Place Bell.

La Presse Canadienne

Cedric Paquette s’est illustré à l’attaque avec trois points, dont deux buts, et le gardien Kevin Poulin a été spectaculaire à plusieurs occasions sur ses 22 arrêts.

Jean-Sébastien Dea, Danick Martel et Jean-Christophe Beaudin ont aussi marqué pour le Rocket (29-21-3-1) qui a signé une 19e victoire en 29 parties sur la glace de la Place Bell. Dea a également récolté une mention d’assistance.

Garrett Wilson a répliqué pour les Phantoms (22-27-7-3) alors que le gardien Felix Sandstrom a stoppé 24 tirs.

Paquette a ouvert la marque pour le Rocket sur le quatrième tir du match à 10 : 16 de la première période. Poulin a dû patienter plus de sept minutes avant de recevoir un premier tir des Phantoms et attendre encore plus de sept minutes avant d’en voir un deuxième.

Les Phantoms ont tout de même su profiter d’un avantage numérique quand Wilson a créé l’égalité lors d’une punition à Beaudin en fin de période.

Le Rocket a joué le même tour aux visiteurs en début de deuxième. Bénéficiant de l’avantage d’un homme pour entreprendre la période, Dea a marqué à la 32e seconde en complétant un superbe échange initié par Paquette et Raphaël Harvey-Pinard.

Justin Ducharme s’est fait refuser un but à la 13e minute parce que l’arbitre avait sifflé trop tôt en croyant que le gardien Sandstrom avait le contrôle du disque. Martel a toutefois réussi à donner une avance de deux buts au Rocket avec un tir voilé moins de deux minutes plus tard.

Au troisième tiers, Paquette en a rajouté en faisant dévier un tir-passe de Xavier Ouellet pour inscrire un quatrième but à ses trois derniers matchs depuis son renvoi dans la Ligue américaine. Beaudin a complété le pointage.