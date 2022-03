Jonathan Drouin doit de nouveau s’absenter. L’attaquant du Canadien souffre d’une blessure au haut du corps et son nom a été placé sur la liste des blessés, vendredi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Selon un bilan publié par le Tricolore, Drouin s’absentera pour une durée indéterminée.

Le numéro 92 a raté le match de jeudi. En point de presse jeudi matin, Martin St-Louis avait indiqué que Drouin était reparti chez lui par mesure préventive, parce qu’il avait été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19.

Il s’agit d’une troisième blessure cette saison pour Drouin. En novembre, il avait raté six matchs en raison d’une blessure à la tête, résultat d’une rondelle tirée par son coéquipier Brett Kulak, qui l’avait atteint accidentellement.

Puis, le 20 janvier, il s’est blessé à un poignet et a raté deux mois d’action.

Dans sa même mise à jour de vendredi, le CH a annoncé que Brendan Gallagher est blessé au bas du corps et qu’il s’absentera une semaine. Gallagher a raté les trois derniers matchs de son club. Il avait aussi raté la quasi-totalité des mois de décembre et janvier, en raison d’une blessure au bas du corps et de la COVID-19.

L’entraînement de vendredi à Brossard était optionnel. Seulement 11 joueurs y ont participé, dont les nouveaux venus Justin Barron et William Lagesson.