(Montréal) Le Canadien a disputé un autre match excitant et le résultat final semble peu important présentement pour les partisans ou encore l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Jonathan Huberdeau et Claude Giroux ont récolté chacun deux aides, Spencer Knight a repoussé 28 tirs et les Panthers de la Floride ont gagné 4-3, jeudi soir au Centre Bell, face à la formation montréalaise.

Ce ne sont pas les occasions de marquer qui ont manqué au Tricolore. Son manque d’opportunisme l’a finalement coulé, même s’il a trouvé le moyen de s’accrocher jusqu’à la toute fin.

À la conclusion de la rencontre, les partisans ont applaudi l’effort de leurs favoris, même s’ils n’ont que deux victoires à leurs huit derniers matchs (2-3-3).

« Je pense qu’ils (les partisans) apprécient notre effort. Je pense qu’ils apprécient aussi notre style de jeu, que nous ne sommes jamais hors d’un match, a souligné St-Louis. Pour les joueurs et les entraîneurs, c’est agréable d’avoir l’appui des fans. Nous avons affronté une bonne équipe ce soir et nous nous sommes très bien battus.

« Je sais que nous n’avons pas eu le résultat souhaité, mais ce fut une partie amusante à jouer et à diriger. »

En bout de ligne, c’est tout ce qui semble compter aux yeux de St-Louis, puisque les matchs n’ont plus d’enjeu au classement depuis longtemps pour le Tricolore. Son analyse serait-elle différente si, par exemple, sa troupe traversait une séquence semblable en début de campagne en octobre ?

« Je ne le sais pas. Nous ne sommes pas en octobre », a répondu St-Louis du tac au tac.

Nick Suzuki, Jake Evans et Paul Byron ont touché la cible pour le Canadien (17-37-10). Jake Allen a effectué 38 arrêts.

Aleksander Barkov, Mason Marchment, Anthony Duclair et Sam Reinhart ont tour à tour marqué pour les Panthers (43-14-6).

Tyler Pitlick disputait un premier match dans l’uniforme du Tricolore, lui qui avait été acquis des Flames de Calgary le 14 février dernier dans la transaction impliquant Tyler Toffoli. Jonathan Drouin lui a cédé sa place dans la formation. Drouin a dû se placer en isolement préventif après avoir eu des contacts rapprochés avec quelqu’un qui a subi un contrôle positif à la COVID-19.

Le Canadien a toutefois perdu les services du défenseur Jeff Petry, tôt en troisième période. Il s’est blessé au bas du corps et son état de santé sera réévalué vendredi.

Du côté des Panthers, les récentes acquisitions Ben Chiarot, Claude Giroux et Robert Hagg jouaient un premier match avec leur nouvelle équipe.

Le Canadien conclura un séjour de six matchs à domicile samedi, quand il accueillera les Maple Leafs de Toronto. Il sera ensuite au New Jersey dimanche, pour croiser le fer avec les Devils.

La crème remonte

La rencontre a débuté sur les chapeaux de roues. Suzuki a ouvert la marque après 29 secondes de jeu, marquant en avantage numérique grâce à un lancer des poignets à partir du haut du cercle des mises en jeu. Puis Barkov a répliqué sept secondes plus tard, battant Allen d’un angle restreint.

Allen s’est racheté dans les instants suivants, captant un tir de Giroux avec sa mitaine.

Le Canadien a eu de la difficulté à menacer le filet des Panthers par la suite, se tirant dans le pied en écopant trois punitions. Il a toutefois limité les dégâts en contrant l’avantage numérique des Panthers.

Joel Armia a obtenu une chance en or de redonner les devants au Canadien tard en première période. Armia s’est retrouvé seul devant Knight, qui s’est étendu sur la glace, mais il a raté la cible.

Les Panthers ont pris les devants 2-1 après 1 : 12 de jeu en deuxième période. Après une chute de Corey Schueneman, Marchment a profité d’un bond favorable de la bande pour surprendre Allen.

Encore une fois, Allen a brillé dans les instants après avoir accordé un but. Cette fois, il a dû être alerte à deux reprises devant Carter Verhaeghe sur la même séquence.

À l’autre bout de la patinoire, Knight a frustré Cole Caufield lors d’une échappée.

Knight a toutefois été impuissant à 5 : 59, quand Evans a fait dévier un long tir d’Alexander Romanov dans l’objectif.

Encore une fois, les Panthers ont vite répliqué, reprenant cette fois les devants 3-2 à 7 : 06. Duclair a imité Evans, en faisant dévier un lancer de Chiarot dans le fond du filet.

Rem Pitlick a obtenu la plus belle occasion du Canadien pendant le reste du deuxième vingt. Knight a dû plonger vers sa droite pour stopper le tir de Pitlick avec son bâton lors d’une séquence à quatre contre quatre.

Josh Anderson s’est retrouvé deux fois en échappées tôt en troisième période, mais Knight a fermé chaque fois la porte.

Reinhart a porté un dur coup aux espoirs du Canadien en offrant un coussin de deux buts aux Panthers. Il a marqué en avantage numérique à 7 : 20, au terme d’un bel échange avec Huberdeau.

Cependant, Byron a fait mouche avec 3 : 40 à faire en temps réglementaire, pendant qu’Allen se dirigeait vers le banc pour être remplacé par un attaquant supplémentaire.

Verhaeghe a rendu les choses intéressantes en étant ensuite puni pour avoir dégagé la rondelle par-dessus la baie vitrée en zone défensive. Le Tricolore a toutefois été incapable de compléter la remontée.

Échos de vestiaire

Joel Edmundson croit que le Canadien n’aurait peut-être pas aussi bien paru contre une aussi bonne équipe plus tôt cette saison.

« Nous avons démontré que nous pouvons jouer contre n’importe quelle équipe présentement. Je ne sais pas si j’aurais pu dire la même chose il y a quelques mois. Présentement, nous donnons du fil à retordre à tout le monde. Le dernier mois a été amusant et nous voulons continuer de la sorte pendant les 18 derniers matchs. »

Mike Hoffman croit que le Canadien a resserré son jeu défensif.

« Nous sommes plus difficiles à affronter. Nous ne donnons pas autant de temps et d’espace à l’adversaire avec la rondelle. Nos gardiens jouent bien aussi depuis un certain temps. Quand vous réunissez ces conditions-là, vous allez être dans le coup chaque soir. »

Paul Byron a noté qu’un match contre une équipe de la qualité des Panthers sera bénéfique pour les jeunes joueurs du Canadien.

« Vous réalisez à quel point les petits détails font une grosse différence. Parfois, si vous pensez que vous couvrez votre joueur, vous l’oubliez une seconde et il peut faire la différence dans le match. […] C’était un gros test pour le groupe et nous avons manqué de peu la victoire. »

Ben Chiarot était content de pouvoir tourner la page après avoir affronté son ancienne équipe à sa première sortie avec les Panthers.

« C’est une sensation étrange, mais je suis content que nous ayons gagné et content de pouvoir passer au match suivant. »