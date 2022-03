Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Un but de Pierre Engvall en désavantage fait gagner les Leafs

Pierre Engvall a inscrit un but en désavantage numérique avec 4 : 42 à écouler à la troisième période, et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Devils du New Jersey 3-2 mercredi soir.

L’attaquant des Maple Leafs s’est présenté en territoire des Devils lors d’une poussée à deux contre un, au moment où Ilya Mikheyev était au cachot après avoir écopé une double mineure pour bâton élevé.

Engvall a retardé son geste avant de décocher un tir qui a battu le gardien Nico Daws du côté rapproché. Il s’agissait de son 11e but de la saison.

Mikheyev, également en désavantage numérique, et Mitch Marner ont réussi les autres filets des Maple Leafs (40-18-5). Le gardien Petr Mrazek a repoussé 20 rondelles.

Nico Hischier a marqué un but pour les Devils (24-35-5) et ajouté une aide sur le filet de Damon Severson. Daws a réalisé 28 arrêts.

Ce match a marqué l’entrée en scène de Mark Giordano avec les Maple Leafs. Le vétéran défenseur de 38 ans a formé la troisième paire défensive avec Timothy Liljegren.

Acquis dans le même échange avec le Kraken de Seattle, l’attaquant Colin Blackwell a également participé à la rencontre. Il a évolué sur le trio qu’ont complété Jason Spezza et Wayne Simmonds.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne