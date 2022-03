PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Ligue nationale de hockey a annulé mercredi la transaction conclue lundi entre les Golden Knights de Vegas et les Ducks d’Anaheim impliquant notamment l’attaquant Evgenii Dadonov.

La Presse Canadienne

La LNH a expliqué qu’une clause limitée de non-échange incluse au contrat de Dadonov n’avait pas été respectée.

Les Knights avaient envoyé le Russe de 33 ans aux Ducks en compagnie d’un choix de deuxième tour en 2023 contre le défenseur John Moore et le contrat de Ryan Kesler.

La transaction avait pour objectif de libérer de l’espace sous la masse salariale des Knights afin qu’ils puissent réactiver le capitaine Mark Stone et le défenseur Alec Martinez, dont les noms étaient inscrits sur la liste des blessés à long terme.

Dadonov compte pour 5 millions US sur la masse salariale des Knights pour cette saison et la prochaine.

Au moment de signer son contrat avec les Sénateurs d’Ottawa en 2020, Dadonov a soumis une liste de 10 équipes où il refusait d’être échangé. Les Ducks figuraient sur cette liste, qui n’aurait pas été transmise aux Knights quand ils ont fait l’acquisition de l’ailier droit en retour de Nick Holden et d’un choix de troisième tour en 2022, en juillet dernier.

On ne sait pas exactement pourquoi la transaction a initialement été acceptée par la LNH lundi.

En 62 rencontres avec les Golden Knights, Dadonov a inscrit 15 buts et ajouté 12 mentions d’assistance. En 397 matchs avec les Panthers de la Floride, les Sénateurs et les Knights, l’ailier droit a marqué 119 buts et récolté 130 aides pour 249 points.

Avec l’Associated Press