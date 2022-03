Bien que le port du masque soit volontaire, les Sénateurs le recommandent toujours en tenant compte des informations de santé publique et des conseils des autorités sanitaires locales.

Les Sénateurs n’obligeront plus le port du masque

(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa vont abolir l’obligation du port d’un masque ou d’un couvre-visage pour les spectateurs à partir de samedi.

La Presse Canadienne

Cette décision survient au milieu de l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 en Ontario et dans la foulée de celle de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., qui a annoncé la fin du port du masque à partir de lundi pour les matchs des Maple Leafs et des Raptors de Toronto.

« Comme cela a été le cas tout au long de la pandémie, nous avons régulièrement communiqué avec les autorités sanitaires municipales et provinciales avant d’aller de l’avant avec nos propres prochaines étapes du processus de réouverture », a annoncé le président des opérations commerciales des Sénateurs, Anthony LeBlanc, dans un communiqué.

« En collaboration avec Santé publique Ottawa, nous continuerons d’encourager les clients à prendre toutes les mesures qu’ils jugent importantes pour leur sécurité et celle des autres. »

Bien que le port du masque soit volontaire, les Sénateurs le recommandent toujours en tenant compte des informations de santé publique et des conseils des autorités sanitaires locales. Les masques resteront obligatoires pour les membres du personnel des Sénateurs, ainsi que pour les fournisseurs tiers au Centre Canadian Tire jusqu’à la fin de la saison 2021-22.

L’obligation du port du masque de MLSE a pris fin lundi, bien qu’il reste « fortement recommandé ». Les changements entreront en vigueur mercredi lorsque les Maple Leafs accueilleront les Devils du New Jersey. Les Raptors reçoivent les Cavaliers de Cleveland, jeudi.

Le Canadien de Montréal est la seule équipe de la LNH au Canada qui maintient pour l’instant l’obligation du port d’un masque ou d’un couvre-visage. Au plus tard à la mi-avril, le port du masque ne sera plus obligatoire au Québec.