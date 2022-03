Kent Hugues est un illusionniste.

Il a donné l’impression, lundi, d’être au centre d’un processus de reconstruction majeur.

Pourtant, à bien y penser, il n’a pas arraché le cœur de l’équipe pour soutirer deux choix de deuxième ronde et un espoir de premier plan, le défenseur Justin Barron, à l’Avalanche et aux Oilers.

Brett Kulak et Artturi Lehkonen ont rehaussé leur valeur avec l’arrivée de Martin St-Louis, mais ils ont toujours été considérés comme des joueurs de soutien auparavant, et ils ont même subi des retraits de la formation à plusieurs moments en cours de route.

Lehkonen, rappelons-le, a entamé la saison 2021-2022 contre les Maple Leafs de Toronto à l’aile gauche du quatrième trio avec Mathieu Perreault et Cédric Paquette.

Pendant la majorité de sa carrière avec le Canadien, Kulak était tantôt utilisé sur une deuxième paire avec Jeff Petry à défaut de mieux, tantôt sur une troisième paire, tantôt même rayé de la formation…

Ben Chiarot, 30 ans, échangé aux Panthers de la Floride la semaine précédente pour des choix de première ronde en 2023, de quatrième ronde en 2024 et de l’espoir Ty Smilanic, est devenu le défenseur numéro un par la force des choses : Shea Weber ne peut plus jouer au hockey, Jeff Petry a craqué sous la pression et le mal à l’âme et Joel Edmundson était blessé.

Il a joué au-delà des espérances depuis son arrivée à Montréal, mais demeure un défenseur limité offensivement, considéré jusqu’à tout récemment comme un bon numéro quatre, qui allait en outre devenir joueur autonome sans compensation en quête d’un gros contrat.

Tyler Toffoli, échangé aux Flames pour un choix de première ronde en 2022, de cinquième ronde en 2023 et de l’espoir Emil Heineman, a lui aussi excédé les attentes à Montréal. Il a terminé au premier rang des compteurs de l’équipe l’an dernier avec 44 points, dont 28 buts, en 52 matchs, mais est revenu à un rythme un peu plus normal pour lui cet hiver avec 9 buts et 26 points en 37 matchs. Il a dépassé la marque des 30 buts et des 50 points une seule fois en carrière.

En bref, on a vendu ces joueurs à une valeur maximale sans pour autant toucher à la colonne vertébrale du club.

Montréal est en phase de réinitialisation parce que le corps de Carey Price et Shea Weber a lâché, parce qu’on a bêtement laissé filer Phillip Danault, parce que les Hurricanes de la Caroline ont soutiré un jeune centre de 20 ans à l’équipe, avant de le mettre sous contrat pour huit ans, pas parce que Chiarot, Toffoli, Kulak et Lehkonen ont été échangés.

On réalise aussi aujourd’hui à quel point le changement d’entraîneur était essentiel. Martin St-Louis a contribué à rehausser au maximum la valeur des Lehkonen, Kulak et Chiarot. Les jeunes Nick Suzuki, Cole Caufield et Alexander Romanov progressent d’une manière extraordinaire et permettent de croire à un avenir prometteur, susceptible aussi d’attirer d’autres joueurs de qualité.

La réinitialisation sera facilitée par d’autres bons choix au repêchage lors des récentes cuvées : Kaiden Guhle et Jordan Harris en défense à très court terme, Logan Mailloux et Jayden Struble à plus long terme, et éventuellement les attaquants Sean Farrell, 26 points en 23 matchs à Harvard, Joshua Roy, 88 points en 46 matchs dans les rangs juniors à Sherbrooke, Jan Mysak, Jesse Ylonen et quelques autres, sans oublier l’éventuel choix dans le top trois en 2022.

Malgré un été 2021 fort décevant, il serait ingrat de ne pas souligner l’apport de Marc Bergevin dans les échanges des dernières semaines. Il a embauché Chiarot et Toffoli au rabais sur le marché des joueurs autonomes. Il a obtenu Brett Kulak contre deux joueurs de Ligue américaine, Rinat Valiev et Matt Taormina. Lehkonen est un choix de fin de deuxième ronde de Trevor Timmins et son groupe.

La récolte de Kent Hughes

Choix de 1 re ronde 2022

ronde 2022 Choix de 1 re ronde 2023

ronde 2023 Choix de 2 e ronde 2023

ronde 2023 Choix de 2 e ronde 2024

ronde 2024 Choix de 4 e ronde 2022

ronde 2022 Choix de 5 e ronde 2023

ronde 2023 Choix de 7 e ronde 2024

ronde 2024 Justin Barron, choix de 1 re ronde, défenseur, 20 ans.

ronde, défenseur, 20 ans. Ty Smilanic, choix de 3 e ronde, attaquant, 20 ans.

ronde, attaquant, 20 ans. Emil Heineman, choix de 2e ronde, attaquant, 20 ans.

Jesperi Kotkaniemi riche de 44 M$

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi

Pour les fans du Canadien, Jesperi Kotkaniemi est un espoir raté. Pour les Hurricanes de la Caroline, il constitue un centre d’avenir. Dans le brouhaha de la date limite des échanges, on vient de lui consentir un contrat de huit ans, évalué à 38 M$, soit 4,8 M$ en moyenne par année. Il s’agit d’un contrat comparable à celui signé par Joel Eriksson-Ek au Minnesota alors qu’il avait 24 ans. Les Hurricanes lui auront donc versé 44 M$ jusqu’ici si on y greffe son salaire pour 2021-2022.

Kotkaniemi, 21 ans, ne fera pas exploser le plafond salarial, mais il aura 29 ans à la fin de l’entente et pourra toucher le gros lot sur le marché des joueurs autonomes s’il produit. Malgré une utilisation au sein d’un quatrième trio, Kotkaniemi totalise 23 points en 59 matchs cette saison, un total identique à celui de Kirby Dach à Chicago et Alex Newhook au Colorado. Ceux-ci ont 21 ans comme Kotkaniemi, mais repêchés en 2019 parce que nés six mois plus tard. Le départ de Vincent Trochek à la fin de la saison devrait permettre à Kotkaniemi de jouer au sein de l’un des deux premiers trios offensifs des Hurricanes l’an prochain.

