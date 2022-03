L’attaquant Artturi Lehkonen (notre photo) et le défenseur Brett Kulak viennent au sommet de la liste des joueurs les plus « faciles » à échanger, notamment parce qu’ils sont en fin de contrat.

En 15 saisons dans la Ligue nationale, Martin St-Louis a connu tous les types de date limite des transactions.

Guillaume Lefrançois La Presse

Il a lui-même été échangé en 2014, passant du Lightning aux Rangers, ce qui l’a mené trois mois plus tard en finale de la Coupe Stanley. Mais il a aussi été de ceux qui sont restés à Tampa quand le Lightning était en mode vendeur. Par exemple en 2008, quand Brad Richards et Vaclav Prospal étaient échangés.

« C’est dur pour tout le monde, a admis St-Louis, rencontré après l’entraînement matinal du CH, lundi, en vue du match de la soirée contre les Bruins de Boston. Tu perds des gars proches dans ta vie quotidienne. Quand Ritchie a été échangé Dallas, on était ensemble depuis 6-7 ans, on avait gagné la Coupe. C’est la fin d’une équipe. C’est difficile pour le gars qui part, mais ce l’est aussi pour les gars qui restent, de perdre ce gars-là qu’ils voient tous les jours. »

Le Canadien n’a pas de Brad Richards à échanger cette année, mais il pourrait quand même perdre quelques éléments d’ici à 15 h, lundi. L’attaquant Artturi Lehkonen et le défenseur Brett Kulak viennent au sommet de la liste des joueurs les plus « faciles » à échanger, notamment parce qu’ils sont en fin de contrat.

« C’est un gars que tout le monde aime dans l’équipe, un joueur intelligent, a décrit le défenseur Joel Edmundson. Il peut jouer partout dans la formation, c’est un couteau suisse qui a joué un gros rôle dans notre parcours en séries l’an dernier. Depuis un mois, il a vraiment élevé son niveau de jeu. »

St-Louis a insisté sur la nécessité de laisser la direction de l’équipe « faire son travail ». Mais à l’entendre parler, on devine qu’il espère garder une formation relativement intacte. Après tout, ce groupe montre une fiche de 9-6-2 depuis son arrivée, une fiche impressionnante surtout en tenant compte du fait que le CH a perdu ses trois premiers matchs sous le nouveau coach.

« C’est ce qui rend cette journée difficile, car on a connu succès depuis un moment, a noté St-Louis. Je ne savais pas quoi attendre en arrivant, mais j’ai été très impressionné par ce groupe. »

Le cas Petry

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry

Le marché des transactions s’est particulièrement emballé pour les défenseurs, plusieurs d’entre eux rapportant des choix de 1er et de 2e tours à leur équipe.

Cela dit, Jeff Petry, un défenseur que Kent Hughes cherche ouvertement à échanger, a moins de chances de générer une frénésie dans le marché, en raison de son lourd contrat bon pour trois autres saisons.

Les chances sont donc bonnes que Petry termine la saison à Montréal. Le cas échéant, St-Louis assure que le numéro 26 ne « contaminera » pas le vestiaire.

« Mieux il joue, plus il va aider sa cause pour avoir ce qu’il veut cet été, a rappelé St-Louis. Une fois que 15 h arrive, tu ne peux plus rien faire, tu dois aller de l’avant. On va essayer de l’encadrer et de l’aider. C’est un gars capable de nous donner de très bonnes minutes. »

Gallagher malade et absent

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Sur la patinoire, il y avait un absent en ce lundi matin, mais ce n’est visiblement pas parce qu’une transaction se trame. C’est Brendan Gallagher qui manquait à l’appel.

Or, l’équipe a indiqué que Gallagher était malade, mais que ce n’était pas relié à la COVID-19.

Du reste, les Lehkonen et autres Kulak étaient bel et bien présents, à moins de cinq heures de la fin de la période des transactions.

Notons que le gardien Carey Price participe à l’exercice du jour, tout comme les blessés Tyler Pitlick, David Savard et Kale Clague.