Le Canadien a échangé l’attaquant Artturi Lehkonen à l’Avalanche du Colorado.

Guillaume Lefrançois La Presse

En retour, le Canadien obtient l’espoir Justin Barron, un ancien de la LHJMQ repêché au 1er tour en 2020, de même qu’un choix de 2e tour en 2024. Le Canadien retient 50 % du salaire de Lehkonen, mais son contrat expire cette saison.

Barron est un défenseur droitier, une position où le Tricolore était plutôt démuni. Le jeune homme de 20 ans a joué 43 matchs dans la Ligue américaine et deux dans la LNH cette saison. Il compte 20 points dans la Ligue américaine, aucun avec l’Avalanche.

Barron est un ancien des Mooseheads d’Halifax. L’Avalanche l’a repêché au 25e rang en 2020.

Repêché au 2e tour en 2013, Lehkonen venait au 4e rang des joueurs du Canadien en termes d’ancienneté avec l’équipe, derrière Carey Price (707 matchs), Brendan Gallagher (625 matchs) et Jeff Petry (495 matchs). En 396 matchs, il a amassé 149 points (74 buts, 75 passes).

Son incapacité à profiter de ses chances de marquer a souvent été décriée, mais il connaît actuellement sa saison la plus productive dans la LNH. Avec 29 points en 58 matchs, il est à deux points d’égaler son sommet personnel en une saison.

Le Finlandais a toujours été vu comme un joueur capable d’élever son jeu en séries. En 33 matchs éliminatoires, il a inscrit six buts et six passes, et trois de ses filets étaient des buts gagnants. Le plus mémorable est évidemment celui en prolongation contre les Golden Knights de Vegas, le 24 juin dernier, envoyant le Tricolore en finale de la Coupe Stanley.

En point de presse lundi matin, soit quelques heures avant la transaction, Joel Edmundson avait rendu un bel hommage à Lehkonen. « C’est un gars que tout le monde aime dans l’équipe, un joueur intelligent. Il peut jouer partout dans la formation, c’est un couteau suisse qui a joué un gros rôle dans notre parcours en séries l’an dernier. Depuis un mois, il a vraiment élevé son niveau de jeu. »