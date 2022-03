La longue journée du Canadien de Montréal ne s’est pas terminée de la façon escomptée, lundi soir au Centre Bell.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Brad Marchand a marqué le but victorieux à 34 secondes de la prolongation et les Bruins de Boston ont arraché une courte victoire de 3-2 au Tricolore, après quelques heures mouvementées pour le directeur général Kent Hughes plus tôt en journée.

Artturi Lehkonen, Brett Kulak et Andrew Hammond ont tous plié bagage avant l’heure limite pour effectuer des transactions dans la LNH. Malgré le départ de ces trois joueurs réguliers, le Canadien n’a paru nullement intimidé par les Bruins, qui sont pourtant au cœur d’une course pour une place en séries éliminatoires.

« Je sais que c’est une journée difficile pour les joueurs, mais avec ma courte expérience je peux dire que c’en est une également pour l’entraîneur. J’aime mes joueurs, et j’ai développé des relations de travail avec des gars comme Lehkonen, Kulak et Hammond – et même quand » Benny » (Chiarot) est parti –, donc c’est difficile », a d’abord reconnu l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis.

« Et là tu joues un match. On s’est parlé avant la rencontre, et les’boys’ont offert un très bel effort », a ajouté St-Louis.

David Savard et Joel Armia ont noirci la feuille de pointage pour le Canadien (17-36-10), qui espérait enregistrer une deuxième victoire d’affilée.

Marchand, deux fois, et Connor Clifton ont touché la cible pour les Bruins (39-19-5), qui ont savouré une deuxième victoire de suite. St-Louis a salué la performance de Marchand après la partie, et souligné que ses joueurs pourraient s’en inspirer.

« C’est l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, selon moi. Et ce n’est pas comme s’il l’était au début de sa carrière ; Brad Marchand a connu une grosse évolution. J’ai joué contre lui quand il était jeune, et ce n’est plus le même joueur aujourd’hui. Si mes joueurs peuvent apprendre quelque chose de Brad Marchand, c’est son évolution. Tu dois regarder les autres autour de toi, et prendre ce qu’ils font de mieux que toi et l’ajouter à ton jeu. C’est ce que j’ai fait pendant toute ma carrière », a expliqué St-Louis.

Jake Allen a effectué un troisième départ consécutif devant la cage du Canadien. Il a de nouveau offert une solide prestation, repoussant 43 tirs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jake Allen fait tout un arrêt devant Brad Marchand en 3e période.

À l’autre bout de la patinoire, Jeremy Swayman a effectué 26 arrêts.

Comme dans le bon vieux temps

Même si les deux équipes ne luttent pas pour les mêmes enjeux cette saison, elles ont entamé la rencontre en affichant un bon niveau d’intensité. Plusieurs escarmouches ont éclaté dès les premiers instants du match, rappelant les belles années de la rivalité entre les deux clubs.

Marchand – qui d’autre ? – a ouvert la marque pour les Bruins à 9 : 21 du premier tiers. Il s’agissait de son 26e filet cette saison.

Le Canadien n’a toutefois pas baissé les bras.

Savard a ramené les deux équipes à la case départ à mi-chemin de la deuxième période, en déjouant Swayman d’un tir du revers de l’enclave. Il s’agissait de son deuxième filet de la saison, et de son premier depuis le 28 décembre contre son ancienne équipe, le Lightning de Tampa Bay.

Armia a ensuite donné les devants au Canadien en profitant d’une erreur de Marchand pour s’échapper et décocher un tir des poignets au-dessus du gant de Swayman, en infériorité numérique à 1 : 13 du troisième vingt.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Joel Armia célèbre son but en 3e période.

Clifton a cependant créé l’égalité 2-2 avec trois minutes à jouer au cadran, mettant la table pour le filet victorieux de Marchand en surtemps.

Il s’agissait du troisième match entre le Canadien et les Bruins cette saison. La formation du Massachusetts présente maintenant un dossier de 3-0, après avoir triomphé 5-2, le 14 novembre, et 5-1, le 12 janvier.

L’attaquant Brendan Gallagher a raté la rencontre en raison « d’une maladie non-reliée à la COVID-19 », avait indiqué le Canadien en matinée.

Le Canadien accueillera les Panthers de la Floride jeudi soir au Centre Bell. Ce pourrait être le premier match de l’ex-défenseur du Tricolore Ben Chiarot avec sa nouvelle formation.