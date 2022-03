Décidément, Kyle Dubas ne restera pas les bras croisés pendant que ses rivaux de division s’améliorent en vue des séries.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les Maple Leafs de Toronto ont acquis le défenseur Mark Giordano du Kraken de Seattle, selon plusieurs médias. Afin de se donner de l’espace sous le plafond salarial, ils ont aussi été actifs au ballottage.

Les Leafs ont en effet soumis le gardien Petr Mrazek et l’attaquant Kyle Clifford au ballottage. Ils se sont aussi entendus avec le gardien Harri Sateri, un Finlandais qui a joué dans la KHL cette saison et qui viendrait donc terminer la saison dans la LNH.

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Petr Mrazek

Sateri doit toutefois lui aussi passer par le ballottage avant de pouvoir se rapporter aux Leafs. Cet ancien choix au repêchage des Sharks, maintenant âgé de 32 ans, a montré un dossier de 14-16-5, une moyenne de 2,02 et une efficacité de ,926 avec le Sibir de Novosibirsk, dans la KHL, cette saison.

Il a également mené la Finlande à la conquête de la médaille d’or aux Jeux de Pékin cet hiver.

Mrazek, gardien le mieux payé de l’équipe à 3,8 millions de dollars par saison jusqu’en 2024, connaît des difficultés cette saison, avec une moyenne de 3,48 et une efficacité de ,884. Malgré ces chiffres, sa fiche s’établit à 10 victoires et six défaites.

Les choses se corsent en vue des séries dans la Division atlantique. Les trois autres équipes qui devraient mathématiquement y participer ont chacune procédé à une acquisition majeure : Claude Giroux et Ben Chiarot en Floride, Brandon Hagel à Tampa et Hampus Lindholm à Boston.