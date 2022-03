(Montréal) Les joueurs du Canadien ont continué à jouer avec confiance et cette fois, cela leur a valu une victoire, samedi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La formation montréalaise a profité de la contribution d’un peu tout le monde et s’est imposée 5-1 face aux Sénateurs d’Ottawa.

« Je trouve qu’en deuxième période et surtout en troisième, nous avons vraiment contrôlé le jeu, ce qui n’est pas facile à faire, a souligné l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis. C’est agréable quand vous êtes capables de faire ça comme équipe. Nous travaillons fort pour essayer de contrôler les matchs. »

Jake Evans a fourni un but et une aide, Joel Armia et Brett Kulak ont inscrit leur troisième but de la saison et Paul Byron, son deuxième.

Cole Caufield a aussi touché la cible pour le Canadien (17-36-9). Jake Allen a repoussé 29 tirs.

Le Tricolore avait gagné un seul de ses cinq matchs précédents (1-2-2), arrivant souvent à court malgré des efforts louables grâce à sa confiance désinvolte frôlant l’arrogance, ou « swagger » comme le disent St-Louis et ses joueurs.

« Ça prend ça dans cette ligue, parce que c’est une ligue très relevée. Si vous n’avez pas de “swagger”, c’est difficile de gagner ou d’être productif, a insisté St-Louis. Si vous vous concentrez juste sur le résultat, c’est facile de la perdre. Il faut évaluer sa performance personnelle sans se concentrer sur le résultat. »

Josh Norris a été le seul buteur des Sénateurs (22-35-5), qui n’ont qu’une victoire à leurs cinq derniers matchs (1-4-0). Filip Gustavsson a effectué 22 arrêts.

Jonathan Drouin était de retour au jeu pour le Tricolore après avoir raté 22 matchs en raison d’une blessure à un poignet. Josh Anderson (bas du corps) était aussi en uniforme après une absence de deux rencontres.

Brendan Gallagher, blessé jeudi face aux Stars de Dallas, et Laurent Dauphin leur ont cédé leur place.

Le Canadien sera de retour en action lundi soir, quand les Bruins de Boston seront de passage au Centre Bell. Le visage de l’équipe aura peut-être changé un peu, puisque la période des transactions prendra fin à 15 h, la même journée.

À sens unique

Le Canadien a vite donné le ton à la rencontre, s’offrant quelques occasions d’ouvrir la marque. Evans a raté un filet ouvert, puis Corey Schueneman a été frustré par Gustavsson après un bel effort individuel.

Evans s’est racheté avec 3 : 28 à faire au premier vingt. Il a profité d’un revirement provoqué par Michael Pezzetta pour battre Gustavsson à l’aide d’un tir haut du côté de la mitaine.

Les Sénateurs ont répliqué avec 69 secondes à écouler, pendant que Jeff Petry était au cachot. Norris a complété un beau jeu de passes amorcé par Tim Stützle et Colin White en tirant dans une cage béante.

Le Tricolore a rapidement repris les commandes en deuxième période. Byron a fait mouche à 2 : 42, après que Pezzetta eut maîtrisé une longue remise en lob d’Evans.

Caufield a creusé l’écart à 4 : 23 lors d’une descente à deux contre un. L’Américain âgé de 21 ans a fait bouger les cordages grâce à un tir parfait dans la lucarne.

L’entraîneur-chef des Sénateurs, D. J. Smith, a demandé un temps d’arrêt pour fouetter sa troupe et les visiteurs ont réussi à menacer le filet d’Allen à quelques reprises.

Le gardien du Tricolore a dû être vigilant deux fois contre Adam Gaudette, la deuxième fois en échappée. Allen a aussi été fumant contre Stützle lors d’une attaque à trois contre un des Sénateurs.

Armia a porté la marque à 4-1 avec 31,6 secondes à faire au deuxième engagement. Il a fait dévier un long tir de Schueneman dans l’objectif lors d’un avantage numérique.

Allen est demeuré alerte en troisième période malgré la confortable avance du Canadien. Il a frustré Brady Tkachuk, qui avait été oublié à l’embouchure du filet.

Kulak a ensuite tourné le fer dans la plaie en marquant un but spectaculaire à 8 : 14. Il s’est moqué de Josh Brown avant de récupérer la rondelle et de couper vers l’enclave. Il a ensuite déjoué Gustavsson à l’aide d’un tir haut.

Allen s’est offert un dernier larcin avec moins de deux minutes à écouler, sortant la mitaine pour voler un but à Tkachuk.

Échos de vestiaire

Paul Byron était heureux de voir le Canadien gagner devant ses partisans pour une première fois depuis le 23 février.

« Nous affrontions un de nos rivaux. Les Sénateurs travaillent fort et je crois que nous avons travaillé assez fort ce soir. C’est agréable de gagner devant nos partisans. Notre travail est de jouer au hockey et divertir les gens. Je crois que le match a été excitant ce soir. »

Chris Wideman a vanté les qualités de son partenaire en défensive, Corey Schueneman.

« Il joue très bien et j’ai du plaisir à jouer avec lui. J’essaie de bien communiquer sur la glace et il écoute bien. Il reçoit l’information et prend de bonnes décisions. Il possède aussi un bon tir. »

Josh Anderson croit que son trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield ne peut que continuer à s’améliorer même s’il a déjà beaucoup de succès.

« Nous avons tous des qualités différentes, mais nous sommes aussi trois joueurs qui peuvent marquer. Je crois que nous nous améliorons de match en match. Nous apprenons nos tendances, où nous trouver sur la glace. Ça prend du temps, mais nous voulons continuer à progresser. »