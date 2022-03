PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les plus gros noms du marché des transactions sont déjà partis, 48 heures avant la date limite.

Guillaume Lefrançois La Presse

Selon plusieurs médias, l’attaquant Claude Giroux prendrait la direction de la Floride, tandis que le défenseur Hampus Lindholm se dirige vers Boston. La transaction de Giroux n’a pas encore été confirmée.

Pour Giroux, les Flyers reçoivent un choix de 1er tour en 2024, un choix de 3e tour en 2023 de même que l’espoir Owen Tippett, repêché au 1er tour en 2017. Les Flyers cèdent par ailleurs Connor Bunnaman et German Rubtsov, essentiellement des joueurs des ligues mineures.

Les Panthers devaient céder leur 1er choix de 2024, car ceux de 2022 et de 2023 ont servi à acquérir respectivement Sam Reinhart et Ben Chiarot.

À Boston, les Bruins ont cédé un choix de 1er tour en 2022, deux choix de 2e tour (2023 et 2024), de même que les défenseurs Urho Vaakanainen et John Moore. Comme Tippett, Vaakanainen a été sélectionné au 1er tour en 2017, mais n’a toujours pas pu s’établir dans la LNH.

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Hampus Lindholm (47)

Les Bruins obtiennent aussi le défenseur de la Ligue américaine Kodie Curran.

Giroux et Lindholm sont tous les deux en dernière année de contrat et deviendront joueurs autonomes sans compensation cet été. Les Flyers et les Ducks ont par ailleurs retenu la moitié du salaire de chaque joueur afin de rendre ces transactions possibles sous le plafond salarial.

Du côté du Wild du Minnesota, le directeur général, Bill Guerin, a annoncé samedi avoir fait l’acquisition de l’attaquant québécois Nicolas Deslauriers des Ducks d’Anaheim.

En retour, le Wild cède un choix de troisième tour au repêchage amateur de 2023.

Âgé de 31 ans, le robuste Deslauriers a marqué cinq buts et récolté dix points cette saison. Il a aussi distribué 210 mises en échec en 61 matchs avec les Ducks, ce qui le place au cinquième rang de la LNH à ce chapitre.

L’attaquant de six pieds et un pouce et 210 livres, natif de LaSalle, a joué 486 matchs en carrière dans la LNH, accumulant 82 points, dont 41 buts.

En neuf saisons, il a porté l’uniforme des Sabres, du Canadien et des Ducks avant de se joindre au Wild. Il avait été repêché en troisième ronde par les Kings de Los Angeles lors de l’encan 2009.

Avec La Presse Canadienne